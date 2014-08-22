Обзор и прогноз по рынку 22.08.2014

В четверг валюты удерживались преимущественно в пределах нешироких диапазонов. Евро/доллар предпринял попытку развить восходящую коррекцию на фоне перепроданности. Кроме того, небольшую поддержку пара получила со стороны данных по деловой активности в Германии, которая превысила прогнозы, так как это сохраняет надежды на то, что страна продолжит вносить свой довольно весомый вклад в общеевропейские показатели. Фунт консолидировался неподалеку от ранее достигнутых минимумов, разочарованный силой доллара и слабыми данными по розничным продажам. Доллар/йена не нашла катализаторов для прорыва уровня сопротивления 104,00 и поэтому день провела в диапазоне 103,60 – 104,00, проигнорировав более сильные данные по еженедельным обращениям за пособием по безработице.



В четверг еврозона не публикует интересных отчетов. Поэтому движения могут быть обусловлены техническими факторами, а также выступлениями глав ЕЦБ (хотя от Драги мало кто ждет каких-то интересных откровений) и ФРС США. Если Джанет Йеллен в своих комментариях подтвердит настрой, который отразил протокол последнего заседания, евро/доллар может возобновить снижение с целью на уровне 1,32. Тем более, что поводов для роста у пары нет, так как экономика еврозоны очень слаба.



Великобритания сегодня не публикует важных отчетов. Но все же не стоит рассчитывать на то, что фунт проигнорирует комментарии главы Федрезерва. Если она будет достаточно агрессивна, пара может снизиться к отметке 1,6550 с дальнейшей целью на 1,65 в случае ее прорыва.



Выступление Йеллен может стать тем катализатором, который поможет паре доллар/йена пройти сопротивление на104,00. Но для этого, «умеренная» Джанет, должна показаться рынку в своих комментариях агрессивной. Таким образом, если глава ФРС даст намеки на возможное скорое повышение ставки, доллар может развить рост во всех направлениях и тогда мы увидим пару доллар/йена в районе уровня 104,60.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс