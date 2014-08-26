Обзор и прогноз по рынку 26.08.2014

Новую неделю валюты начали гэпом. Причем, у евро и йены были собственные поводы. И все это обусловлено симпозиумом в Джексон Хоуле прошедшем в конце прошлой недели. Давление на европейскую и японскую валюты оказали настроения глав их Центробанков, которые высказались в недостаточно агрессивном ключе, отметив, что, возможно, регуляторы будут вынуждены пойти на дополнительное смягчение монетарной политики, чтобы стимулировать экономику и избежать развития дефляции. На этом фоне Джанет Йеллен выглядела настоящим «ястребом» со своими заявлениями, что, если ситуация на рынке труда продолжит стабилизацию, а инфляция будет расти, ФРС пойдет на повышение ставки раньше, чем это ожидается сейчас. Фунт поддался общим настроениям, но в дальнейшем довольно быстро закрыл гэп.



Во вторник еврозона не публикует интересных отчетов, поэтому движения пары будут обусловлены внешними факторами. Во-первых, спровоцировать отток из рискованных активов могут первые итоги встречи президентов России и Украины. Во-вторых, пара может оказаться под влиянием данных из США. При этом стоит отметить, что спокойный геополитический фон на евро/доллар впечатления не произведет. А вот сильные данные по заказам на товары длительного пользования в США могут отправить пару к уровню 1,3150.



Великобритания, как и в понедельник, не публикует интересной статистики. Поэтому не исключено, что пара будет оставаться под влиянием технических факторов. Продолжить рост пара сможет только в случае прорыва 1,66. А для этого ей потребуются дополнительные катализаторы. Во вторник это может быть разочарование от американской статистики, что не слишком вероятно. Поэтому пара может остаться в пределах диапазона 1,6560 – 1,66.



Пара доллар/йена не смогла удержаться на достигнутых максимумах. Но для нее не все потеряно. Японская экономика в последнее время подала довольно много сигналов о своем ослаблении. Добавил негатива и Курода своим выступлением. При этом, во вторник США публикуют данные по заказам на товары длительного пользования и отчет по потребительскому доверию. Рост показателей с легкостью поможет паре нацелиться на тестирование сопротивления 104,50/60 с дальнейшей целью на 105,00. Хотя усиление геополитических рисков может поддержать йену в краткосрочной перспективе.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс