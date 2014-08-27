Обзор и прогноз по рынку на 27.08.2014

Доллар во вторник все же смог реабилитироваться и непросто восстановил частично утраченные позиции, но и обновил максимумы к евро и фунту. Поддержку американская валюта получила со стороны данных по потребительскому доверию от Conference Board. Показатель снова превысил прогнозы. Таким образом, уверенность в том, что ФРС США будет рассматривать в скором времени возможность ужесточения монетарной политики возрастает. И это дает позитивный вектор американской валюте.



Пара евро/доллар обновила минимум на уровне 1,3152 и есть шансы, что она продолжит падение. В срезу еврозона не публикует интересной статистики, равно как и не будет значимых отчетов со стороны США. Конечно, отсутствие новых катализаторов может способствовать краткосрочной коррекции, но вряд ли пара уйдет выше уровня 1,32. Напротив, учитывая слабость европейской экономики можно ждать движения к поддержке на 1,31 при прорыве 1,3150.



Ничего интересного не публикует в среду и Великобритания. Поэтому пара, скорее всего, продолжит движение вверх от ранее достигнутого минимума на 1,6535. Целью движения при условии, что цены смогут закрепиться выше уровня 1,6550 станет отметка 1,66. Все же британская экономика чувствует себя более уверенно в сравнении с европейской и поводов для решительного ослабления пары пока нет.



Пара доллар/йена вернулась к отметке 104,00, как к поддержке и пытается ее преодолеть. В целом, у пары куда больше оснований для роста, нежели для падения. Экономика Штатов позволяет ждать скорого ужесточения монетарной политики, в то время как японская подает сигналы о том, что повышение налога не прошло бесследно и Банк Японии будет вынужден предпринять дополнительные меры стимулирования. Но йена традиционно пользуется спросом как безопасный актив. А на фоне проходящей в Минске встречи президентов России и Украины опасения усиления геополитических рисков не утихают, что и поддерживает японскую валюту.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс