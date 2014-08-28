Обзор и прогноз по рынку 28.08.2014

На фоне отсутствия макроэкономических отчетов валюты смогли совершить коррекцию по отношению к доллару. Евро и фунт в последнее время выглядят несколько перепроданными, но наступление доллара по всему периметру рынка не давало возможности этим валютам возможности продемонстрировать хоть небольшой рост. Поэтому в среду они смогли воспользоваться временным макрозатишьем.



Пара евро/доллар после коррекции имеет все шансы возобновить падение. Позиции общеевропейской валюты выглядят весьма уязвимыми. Экономические отчеты приносят все больше разочарования и усиливают ожидания запуска количественного смягчения ЕЦБ. Сегодня внимание стоит обратить на данные по рынку труда Германии и индексу потребительского доверия. Даже малейшие признаки ухудшения ситуации спровоцируют возобновление падения пары с целью на уровне 1,3150 и, далее, 1,31.



Великобритания сегодня значимых отчетов не публикует. Поэтому движения будут обусловлены внешними факторами. Вызвать прорыв уровня 1,66 смогут только достаточно слабые данные из США. В этом случае можно будет ждать роста в район уровня 1,6650.



Пара доллар/йена движется к отметке 103,60. Однако, при условии, что сегодня отчет по ВВП за второй квартал во втором чтении выйдет не ниже предварительных цифр на уровне 4,0%, а число первичных обращений за пособием по безработице будет удерживаться в районе 300 000, доллар может в очередной раз испытать прилив оптимизма, поскольку это станет лишним подтверждением скорого возможного перехода ФРС в режим повышения ставки, пара может вернуться к уровню 104,00 с дальнейшей целью на 104,50/60.







Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс