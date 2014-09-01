Обзор и прогноз по рынку 1.9.2014

Валюты демонстрируют разнонаправленные движения. Евро и йена дешевеют по отношению к доллару. Повод для этого один, но довольно весомый: экономики еврозоны и Японии демонстрируют признаки охлаждения и это может вынудить Центробанки этих государств пойти на новые меры стимулирования. Фунт держится более стабильно, предпринимая попытки возобновить рост, но их пока надежно сдерживает уровень 1,66. При этом, пока позиция ФРС США выглядит более агрессивной по сравнению с настрое, который выказывает Банк Англии.



Пара евро/доллар сегодня получит новые поводы для движений. Сегодня выйдут окончательные данные по темпам роста немецкой экономики во 2 квартале, также индекс деловой активности в промышленном секторе. Если данные будут пересмотрены на понижение, ждем пару в районе уровня 1,31. Однако, на фоне выходного в США и отсутствия значимых отчетов, любое, даже самое незначительное улучшение будет воспринято с оптимизмом и пара может попытаться развить коррекцию к отметке 1,32.



Великобритания сегодня также публикует данные по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности. Ожидается, что показатель продолжит снижение, сигнализируя о замедлении темпов роста в отрасли. И это может оказать краткосрочное давление на фунт, отправляя его к уровню поддержки 1,6550.



Пара доллар/йена снова закрепилась выше уровня 104,00. Настрой ФРС на возможное более раннее ужесточение дает основания паре для укрепления, тем более, что последняя статистика из США также довольно оптимистична. А Банк Японии, возможно, пойдет на расширение стимулирующих мер. Тем более, что заседание японского регулятора состоится уже на текущей неделе. Поэтому в течение дня возможно постепенное движение к 104,50/60.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс