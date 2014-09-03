Обзор и прогноз по рынку 3.09.2014

Доллар продолжает набирать обороты. Дополнительную поддержку американская валюта получила после того, как вчера были опубликованы данные по деловой активности в промышленном секторе. Показатель превысил ожидания и вырос до 59,0 от 57,1 в июле. Таким образом экономика США продолжает подавать сигналы о стабилизации. А это усиливает ожидания того, что ФРС США и в самом деле может решиться на повышение ставки раньше, чем это ожидалось. Настроения в отношении доллара настолько позитивны, что даже довольно сильная статистика по строительному секторе Великобритании не смогла помочь британской валюте продемонстрировать рост. В результате, евро/доллар отметил минимум на 1,3109. Фунт снизился к 1,6443, доллар/йена выросла до 105,30.



Пара евро/доллар сегодня может продолжить снижение. В среду публикуются данные по индексу деловой активности в сфере услуг. Если показатель будет пересмотрен в сторону понижения, как это произошло с данными по промышленному сектору, пара может ускорить падение и попытаться преодолеть поддержку на 1,31. Если она будет пройдена, целью падения станет отметка 1,3040.



Великобритания сегодня публикует данные по деловой активности в сфере услуг. Если показатель продемонстрирует рост, вопреки ожиданиям, пара может попытаться возобновить рост, нацеливаясь на возврат к отметке 1,65. Хотя вряд ли сильный строительный сектор и сфера услуг смогут убедить МРС, в том, что ставку уже можно начать повышать.



Пара доллар/йена закрепилась выше сопротивления 105,00, но пройти отметку 105,30 не смогла. В результате цены возвращаются к отметке 105,00, но уже как к поддержке. В Японии сегодня правительство в полном составе подало в отставку и не исключено, что новое правительство будет придерживаться иных взглядов, что для йены может стать фактором риска. США сегодня интересных отчетов не публикуют, поэтому движения могут быть обусловлены ранее сформировавшимися настроениями.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс