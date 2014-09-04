Обзор и прогноз по рынку 4.9.2014

В среду евро и йена смогли немного укрепиться по отношению к доллару. Но фундаментальных оснований для этого нет, поэтому движение носило характер коррекции. Фунт снова оказался в аутсайдерах, протестировав поддержку 1,6450. При этом подержать британца не смогли даже сильные данные по деловой активности в сфере услуг. Но в целом движения были достаточно сдержанными. Видимо, рынок решил взять небольшую паузу перед ключевыми событиями недели, которые начнут развиваться уже сегодня.



Пара евро/доллар сегодня может возобновить снижение. Сегодня ЕЦБ публикует решение по монетарной политике. Широко ожидается, что регулятор решится на запуск мер количественного стимулирования, поскольку экономика продолжает подавать сигналы о замедлении. Если регулятор и в самом деле запустит дополнительные меры, евро может оказаться под давлением и попытается преодолеть поддержку на уровне 1,31. В случае прорыва пара нацелится на снижение к отметке 1,3040.



Великобритания сегодня также публикует решение по монетарной политике от Банка Англии. Тут сюрпризов не будет, так как регулятор явно дал понять, что в ближайшее время не настроен на повышения ставки, даже несмотря на то, что некоторые представители Комитета уже высказались в пользу ужесточения. Но фунт уже достаточно отыграл подобные ожидания. Поэтому отсутствие намеков на возможное усиление стимулирования может быть воспринято парой довольно позитивно и она откатится в район сопротивления 1,65.



Пара доллар/йена сегодня получит немало катализаторов. США публикуют сразу 3 интересных отчета. Занятости от ADP, еженедельные обращения за пособием по безработице и индекс деловой активности в сфере услуг США. При условии, что статистика будет позитивной, пара может возобновить рост и снова попытается вернуться к уровню сопротивления 105,30, так как все это будет усиливать ожидания более раннего начала повышения ставки ФРС.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс