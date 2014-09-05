Обзор и прогноз по рынку 5.9.2014

В четверг доллар смог укрепиться по отношению к большинству валют. При этом, помимо того, что позитивными оказались данные по индексу деловой активности в сфере обрабатывающей промышленности, практически у каждой валюты были и собственные поводы для разочарований. Евро резко обвалился после публикации решения ЕЦБ по монетарной политике, в рамках которого регулятор объявил о дополнительном смягчении. В итоге пара закрепилась ниже уровня 1,30, отметив минимум в районе 1,2919. Фунт с одной стороны был немного разочарован решением МРС и отсутствием намеков на то, что Банк Англии все же рассмотрит возможность скорого повышения ставки, с другой, серьезные опасения вызывает приближение референдума о независимости Шотландии, который запланирован на 18 сентября. Сегодняшний день будет не менее интересен.



Пара евро/доллар рискует остаться под давлением. Сегодня публикуются данные по промышленному производству в Германии и уточненный отчет по ВВП за 2 квартал еврозоны. Если никаких изменений в лучшую сторону зафиксировано не будет, пара нацелится на падение к 1,29. Также давление на пару могут оказать и данные NFP. Если занятость в США продолжит расти, это еще больше убедит рынки в том, что ФРС в скором времени решится на повышение ставки, что окажет доллару поддержку.



Пара фунт/доллар удерживается в районе уровня поддержки 1,6290. Отсутствие собственных значимых отчетов может помочь фунту немного восстановить потери, откатившись в район уровня 1,6340. Однако, сильная американская статистика может вернуть пару к падению. В этом случае целью может стать отметка 1,6210/1,62.



Пара доллар/йена преодолела сопротивление на уровне 105,30. И, если опубликованные сегодня данные NFP продемонстрируют рост выше прогнозов, имеет все шансы продолжить движение к уровню 105,80/106,00.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс