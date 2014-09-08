Обзор и прогноз по рынку 8.9.2014

Пятницу валюты провели достаточно сдержанно после треволнений четверга. Евро/доллар удерживалась в районе уровня 1,2940 с попытками развить восходящую коррекцию, но не слишком удачную. Выше отметки 1,2988 котировки подняться так и не смогли, а к закрытию дня и вовсе откатились в район уровня 1,2950. Фунт также в течение дня удерживался в пределах диапазона, установившегося ранее. Пара доллар/йена на фоне слабых данных по рынку труда США обвалилась в район уровня 104,68.



Пара евро/доллар имеет все шансы остаться под давлением. На сегодня значимых отчетов к публикации не запланировано. Поэтому движения будут обусловлены ранее сформировавшимися настроениями. А они явно складываются не в пользу евро. Таким образом не исключено дальнейшее снижение пары в район уровня 1,29. Да и целом предстоящая неделя будет не слишком интересной с точки зрения отчетов. Но все это может обусловить падение общеевропейской валюты.



Пара фунт/доллар начала неделю гэпом вниз. Давление на котировки британской валюты по-прежнему оказывают опасения, что Шотландия проголосует за независимость на референдуме 18 сентября. Последние опросы показывают, что число шотландцев, ратующих за независимость региона уже превышает 50%. После прорыва 1,6170 пара может снизиться к отметке 1,61.



Пара доллар/йена снова вернулась выше уровня 105,00. На данном этапе пара получила поддержку со стороны пересмотренных данных по темпам роста экономики Японии. Согласно уточненного отчета, ВВП во втором квартале снизился сильнее (-7,1% против -7,0%). Все это усиливает ожидания скорого изменения риторики японского регулятора.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс