Обзор и прогноз по рынку на 9.09.2014

Понедельник оказался неоднозначным для валютного рынка. Пара евро/доллар провела большую часть дня достаточно сдержанно, консолидируясь в районе уровня 1,2940. Однако, ближе к его завершению развил нисходящее движение, отметив минимум на уровне 1,2881, хотя значимой макростатистики не публиковалось. Фунт начал день гэпом вниз, оставаясь под давлением опасений, что Шотландия 18 сентября проголосует за свою независимость. Попытки восстановиться успехом не увенчались и пара отметила минимум на 1,6102. А вот доллар/йена достигла отметки 106,08. В целом, причина кроется в силе доллара.



Еврозона не публикует интересных отчетов и во вторник. При этом шансы на падение сохраняются. Если пара сможет пройти поддержку на 1,2880, целью падения станет уровень 1,2840. Фундаментальных оснований для роста у евро нет. И отсутствие новой статистики будет только подогревать снижение пары, тем более, что доллар все еще пользуется популярностью.



Пара фунт/доллар будет оставаться под влиянием «шотландской саги». Кроме того, во вторник Великобритания публикует данные по промышленному производству. Если показатель продемонстрирует снижение, давление может усилиться и пара попытается закрепиться ниже отметки 1,61 с целью на 1,6050. Также рынок будет следить за выступлением Марка Карни. В словах главы Банка Англии рынок будет искать намеков на дальнейший настрой в отношении монетарной политики.



Пара доллар/йена продолжает брать все новые высоты. После того, как цены закрепятся выше уровня 106,00, целью станет отметка 106,50. При этом движение может быть обусловлено ранее сформированными настроениями, которые на данном этапе складываются в большей степени в пользу доллара США, поскольку разница в настрое регуляторов все же очевидна: ФРС, пусть даже и в намеченное время, начнет повышение ставки, а вот Банк Японии, скорее, будет и дальше смягчать монетарную политику.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс