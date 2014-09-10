Обзор и прогноз по рынку на 10.09.2014

Доллар продолжает оставаться фаворитом. Тем не менее, это не помешало общеевропейской валюте развить восходящую коррекцию и подняться в район уровня сопротивления 1,2940, который и сдержал дальнейший рост. Но тут причина кроется в технических факторах – пара отметила минимум с лета 2013 года. Фунт вертится в районе уровня 1,61, сдерживаемый опасениями, что Шотландия все же отделится от Соединенного Королевства. В паре с японской йеной доллар укрепил свои позиции. Котировки прочно удерживаются выше уровня 106,00.



Сегодня еврозона не публикует интересных отчетов. И это сохраняет шансы на возобновление падения. Ситуация в Е18 оставляет желать лучшего. Экономика, скорее всего, по итогам 3 квартала покажет дальнейшее охлаждение. А ЕЦБ в течение длительного периода времени будет придерживаться чрезвычайно мягкой монетарной политики. Таким образом, можно предполагать, что пара возобновит падение к поддержке 1,2880, прорыв которой откроет путь дальше вниз к 1,2840.



Пара фунт/доллар помимо того, что будет оставаться под влиянием «шотландской саги», сегодня получит катализаторы для движений в виде парламентских слушаний по инфляции и выступления Марка Карни. Любые намеки на то, что британский регулятор будет в течение довольно длительно времени воздерживаться от начала ужесточения монетарной политики приведут к тому, что пара может вернуться к отметке 1,6050 с дальнейшей целью на 1,60 в случае ее прорыва.



Пара доллар/йена продолжает брать все новые высоты. Котировки подобрались к уровню сопротивления 106,50, прорыв которого позволит ждать роста к 107,00. По-прежнему поддержку пара получает со стороны оптимистичных настроений в отношении доллара США и признаков ухудшения состояния экономики Японии, что может привести к новому этапу смягчения со стороны японского регулятора.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс