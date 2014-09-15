Обзор и прогноз по рынку на 15.09.2014

Пятницу европейские валюты завершили в районе максимумов, достигнутых в течение дня. Евро и фунт смогли продемонстрировать в течение дня некоторое укрепление к доллара. Если у фунта к этому есть некоторые фундаментальные предпосылки в виде достаточно стабильного состояния экономики, то евро просто воспользовался случаем и нашел силы развить коррекцию. Свою лепту внес и фактор завершения недели, в течение которой евро отметил годовой минимум. Доллар/йена завершила неделю выше уровня 107,00, чему способствовали, в том числе, и опубликованные в пятницу данные по розничным продажам и потребительскому доверию в США, которые стали очередным свидетельством восстановления американской экономики и дали основания ждать, что ФРС США все же может начать повышение ставки несколько раньше, чем это предполагалось.



В понедельник еврозона не публикует большого числа значимых отчетов. Поэтому движения могут быть обусловлены в большей степени техническими факторами и ранее сформированными настроениями. Хотя все же не стоит полностью исключать из внимания отчет по торговому балансу Е18. Если положительное сальдо продемонстрирует сокращение, это станет еще одним сигналом продолжающегося ослабления экономики. Поэтому не исключено, что евро/доллар возобновит снижение в район уровня 1,2910.



Пара фунт/доллар удерживается пока выше уровня 1,6230. Интересных отчетов по экономике страны на сегодняшний день в календаре не запланировано, но в дальнейшем, недостаток понедельника будет с лихвой компенсирован, так как в течение недели к публикации запланированы и протокол заседания MPC, и данные по индексу потребительских цен и уровню безработицы, а также изменению зарплат. Не стоит забывать и о том, что в четверг в Шотландии состоится референдум по независимости.



Пара доллар/йена на фоне отсутствия катализаторов может откатиться в район уровня 107,00. Из отчетов на сегодня к публикации запланированы лишь данные по промышленному производству в США. Отчет обычно не вызывает резких движений, но для полноты экономической картины его оценить стоит. Сильные данные только подтвердят, что в экономике США все стабильно и ФРС продолжит движение в направлении ужесточения.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс