Обзор и прогноз по рынку на 16.09.2014

Понедельник валюты провели относительно спокойно. Отсутствие собственных значимых катализаторов и приближение ключевых событий недели сделали свое дело. В итоге, евро/доллар завершил день в районе уровня 1,2940 (сопротивление). Фунт удержался чуть выше отметки 1,6230 и только доллар/йена продемонстрировала умеренное снижение в район поддержки 107,00 под влиянием слабой статистики из США, которая немного умерила оптимизм тех, кто практически уверен в том, что ФРС будет достаточно агрессивен в среду.



Еврозона сегодня публикует данные индекса ZEW Германии. Показатель в течение длительного времени демонстрировал снижение, отражая совсем неоптимистичные настроения в бизнес-сообществе Германии. Если он снизится и в этот раз, это будет сигналом, что у предпринимателей страны нет никакой уверенности в том, что меры, предпринятые ЕЦБ в последнее время способны благотворно повлиять на состояние экономики. Поэтому не исключено, что евро/доллар возобновит снижение в район уровня 1,2910 и, далее, 1,2880.



Пара фунт/доллар сегодня попадет под влияние данных по индексу потребительских цен. Однако, даже признаки роста ценового давления, вероятно, окажут паре лишь умеренную поддержку, позволив ей вернуться в район уровня 1,6260. Сдержанность динамики будет обусловлена тем, что в ближайшие 2 дня предстоят куда более значимые события. В среду это будет публикация протокола сентябрьского заседания МРС. В четверг в Шотландии состоится референдум, на котором она будет решать, оставаться в составе Соединенного Королевства или проголосовать за независимость, что является основным риском для фунта.



Пара доллар/йена может демонстрировать сдержанную динамику в преддверии завтрашней публикации решения ФРС по монетарной политике. Все же на данном тапе нет уверенности в том, что регулятор будет достаточно агрессивен и даст четкие намеки на возможность повышения в скором времени ставки. Поэтому вряд ли ценам пока удастся уйти выше отметки 107,37.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс