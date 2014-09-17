Обзор и прогноз по рынку на 17.09.2014

Рынок в последнее время ведет себя очень неоднозначно. Но это и неудивительно. С одной стороны, доллару очень хочется верить в то, что ФРС будет достаточно агрессивен и намекнет на скорое повышение ставки. С другой, зная относительно миролюбивый настрой Йеллен, ждать резких и четких комментариев не приходится. Поэтому пока доллар даже понемногу слабеет по отношению к большинству противников, за исключением, пожалуй, йены. Хотя и тут были предприняты попытки закрепиться ниже 107,00, но прорыв не удался. А фунт продолжает расти на слухах. Теперь уже поговаривают о том, что букмекеры уже начали выплаты тем, кто ставил на единство Соединенного Королевства. Слухи это не факты, но фунт подскочил в район уровня 1,63. Сегодня все пары попадут под влияние решения ФРС, поэтому не исключено, что до этого момента динамика валют будет довольно сдержанной.



Пара евро/доллар может даже препринять попытку прорыва уровня 1,30, если в сопроводительном заявлении ФРС будут содержаться намеки на то, что они еще в течение длительного времени будут придерживаться политики низких ставок после того, как полностью свернут QE. Данные по индексу потребительских цен в еврозоне, скорее всего, особой реакции со стороны пары не вызовут. Исключение составит сильное отклонение от прогнозов.



Пара фунт/доллар сегодня сначала попадет под влияние протокола сентябрьского заседания и данных по рынку труда. При условии, что те, кто в прошлый раз голосовал за повышение ставки присоединится к большинству, фунт может испытать разочарование. Но вряд ли оно будет длительным. Скорее всего, ниже отметки 1,62 котировки не уйдут. Ну а в дальнейшем, дело в свои руки возьмет ФРС. Хотя в преддверии референдума пара также может быть очень осторожна. Но зато с появлением его итогов вспомнит все.



Пара доллар/йена может демонстрировать сдержанную динамику в преддверии публикации решения ФРС по монетарной политике. Если ФРС будет достаточно агрессивен, не исключаем прорыва выше уровня 107,37 и продолжения роста в район 108,00. Мягкий же настрой может вызвать довольно глубокую коррекцию. В район уровня 105,80- 105,30.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс