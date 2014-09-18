Обзор и прогноз по рынку на 18.09.2014

Доллар в среду все же смог укрепиться. Конечно, ключевое влияние на американскую валюту оказала публикация протокола последнего заседания. НО и он оказался недостаточно однозначным. В самом тексте сопроводительного заявления отмечалось, что ставка будет удерживаться на низком уровне еще в течение длительного времени после полного сворачивания QE 3. НО и это сильно не разочаровало, так как что-то подобное рынок закладывал в цены в течение всей недели. Но в ходе пресс-конференции глава ФРС Джанет Йеллен все же сказала, что произойти повышение ставки может раньше, чем предполагалось.



Пара евро/доллар отметила минимум на 1,2833. Конечно, евро разочарован даже текущим настроем ФРС. Надо сказать, что на фоне отсутствия значимых катализаторов пара может попытаться развить восходящую коррекцию. Но в целом, пока у общеевропейской валюты нет поводов для роста и довольно высока вероятность того, что на продолжит движение в район уровня 1,28.



Пара фунт/доллар, наконец, дождалась референдума. Сегодня Шотландия проголосует и станет понятно, какое будущее ждет страну. Если все же единство будет сохранено, фунт может продемонстрировать довольно решительное укрепление и после прорыва 1,6340 нацелиться на подъем к 1,64. Тем более, что помимо этого ничего интересного в британском календаре не содержится, а комментарии Йеллен рынок отыграл еще вчера. Вряд ли сегодня она скажет что-то более агрессивное.



Пара доллар/йена преодолела сразу несколько уровней сопротивления. Конечно, контраст в настроениях Центробанков Японии и США только возрастает. Если от японского регулятора ждут смягчения, то американский все же в скором времени может перейти к ужесточению. И эти ожидания будут подогревать интерес к паре, подталкивая ее все дальше вверх. Теперь целью может стать уровень 109,00 и не исключено, что котировки продолжат движение и к 110.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс