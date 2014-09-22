Обзор и прогноз по рынку на 22.09.2014

Пятница прошла под знаком отката от ранее достигнутых локальных максимумов. Более того, в рамках падения евро/доллар обновила минимум на уровне 1,2825. Данные по индексу цен производителей в Германии не порадовали, подтвердив в очередной раз что ценовое давление, скорее всего, продолжит сокращаться. Фунт отдал большую часть из того, что смог заработать на фоне экзит-полов по референдуму в Шотландии. Страна проголосовала за единство, но перевес был слишком незначительным, что и вызвало разочарование британца. В паре с йеной доллар немного ослаб, вернувшись в район поддержки 108,70.



Сегодня европейский календарь не содержит ничего интересного. Поэтому не исключено, что пара будет двигаться под влиянием технических факторов. И вполне возможно, что она попытается развить рост в район уровня 1,29. Хотя фундаментальных оснований для укрепления у евро по-прежнему нет. Вечером состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Скорее всего, поводов для оптимизма в его выступлении найти не удастся. А вот любые намеки на негативную оценку экономической ситуации или готовность удерживать монетарную политику ультра-мягкой в течение длительного времени смогут дополнительно надавить на евро и отбросить пару в район поддержки 1,28.



Пара фунт/доллар сегодня также не получит катализаторов в виде экономических отчетов. Но в целом ситуация складывается довольно неплохая. Шотландия остается в составе Великобритании, а экономические отчеты, несмотря на отдельные признаки недостаточно быстрого восстановления все же свидетельствуют о достаточно уверенном состоянии экономики страны. Поэтому особых оснований для падения у пары нет и можно ждать ее попыток вернуться к сопротивлению 1,64.



Ничего интересного сегодня не публикуют и США. Практически пуст и календарь Японии. Пара совершила довольно резкий скачок вверх в последние дни. Поэтому сейчас на фоне отсутствия новых катализаторов можно ждать, что котировки будут удерживаться в пределах неширокого диапазона 108,70 – 109,20. Но, даже, если продолжится коррекция, вряд ли стоит ждать, что пара уйдет ниже отметки 108,30.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс