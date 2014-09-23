Обзор и прогноз по рынку на 23.09.2014

В понедельник на фоне отсутствия катализаторов валюты демонстрировали довольно сдержанную динамику. Евро/доллар крутилась вокруг уровня 1,2840. Драги в своем выступлении не сказал ничего нового и даже отсутствие намеков на оптимизм со стороны главы ЕЦБ немного надавило на пару, что привело к обновлению минимума на 1,2815. Фунт большую часть дня удерживался ниже уровня 1,6350 и только к закрытию смог зафиксироваться выше этой отметки. Доллар/йена не находила поводов для дальнейшего роста, поэтому провела день в пределах диапазона 108,70 – 109,20.



Сегодня еврозона опубликует данные по деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг. Если показатели будут достаточно слабыми, а именно, продемонстрируют падение от предыдущих значений, это в очередной раз подтвердит слабость как всей европейской экономики, так и отдельных ее регионов (особое внимание на Германию, которая тянет на себе весь монетарный блок). В подобных условиях для роста у евро просто не будет причин поэтому вполне возможно, что пара протестирует поддержку на 1,2800 с дальнейшей целью на 1,2750 в случае ее прорыва.



Пара фунт/доллар сегодня снова практически не получит катализаторов в виде экономических отчетов. Единственный отчет, публикуемый страной - данные по госфинансам. И вряд ли он вызовет активный отклик со стороны пары. Хотя если рост чистых заимствований частного сектора продемонстрирует рост, британец может испытать краткосрочное разочарование и снизиться к отметке 1,63. В противном случае, можно будет ждать попытки прорыва 1,64 с дальнейшим движением к 1,6450.



Штаты сегодня публикуют данные по индексу деловой активности в промышленности от Markit. Показатель как бы предваряет отчет ISM. Поэтому сильные цифры станут очередным подтверждением, что экономика США чувствует себя весьма уверенно и, следовательно, может вызвать рост доллара с попыткой пройти ранее достигнутые максимумы и нацелиться на движение к сопротивлению 109,60.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс