Обзор и прогноз по рынку на 29.09.2014

Опубликованные в пятницу пересмотренные данные по темпам роста американской экономики во 2 квартале окончательно убедили рынок в том, что чувствует она себя вполне неплохо. На этом фоне доллар снова завершил торги на позитивной ноте. Пара евро/доллар снова обновила минимум, закрывшись на отметке 1,2682. фунт/доллар тоже растерял все заработанное, завершив неделю на 1,6239. Доллар/йена поднялась выше уровня 109,20.



Из европейской статистики сегодня внимание стоит обратить на данные по индексу потребительских цен Германии. Ожидается, что он отразит снижение ценового давления. Таким образом, угроза длительного периода низкой инфляции будет сохраняться, что усилит опасения вмешательства ЕЦБ с целью стимулирования экономики и усиления инфляции. Все это может продолжить оказывать давление на общеевропейскую валюту, особенно, в преддверии очередного заседания ЕЦБ по монетарной политике и пресс-конференции Марио Драги, которые состоятся в ближайший четверг.



Пара фунт/доллар на текущей неделе может получить, наконец, катализаторы. Внимание стоит обратить на данные по деловой активности в строительном и промышленном секторах, а также в сфере услуг. При условии, что цифры будут довольно сильными, усилятся ожидания более активного восстановления британской экономики, что может, наконец, дать фунту повод для роста в район уровня 1,64.



Сегодня ни Японии, ни Штаты не публикуют интересных отчетов. Поэтому не исключено, что пара будет демонстрировать довольно сдержанную динамику. И даже вполне возможен очередной откат в район уровня 108,70. Но уже во вторник появится блок японской статистики, который, оказавшись довольно слабым, может усилить ожидания дополнительного стимулирования экономики Банком Японии еще в течение текущего года, что будет оказывать на йену дополнительное давление. Ну а из американских отчетов внимание традиционно привлекут данные по рынку труда, публикуемые в пятницу.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс