Обзор и прогноз по рынку на 1.10.2014

Во вторник доллар продолжил набирать обороты. Он смог укрепиться по отношению к большинству противников. И даже более слабые данные по индексу потребительского доверия в США не смогли помешать победному шествию американской валюты, хотя заставили совершить небольшой откат от достигнутых максимумов. Евро/доллар обновил минимум на 1,2570. Давление на общеевропейскую валюту оказали данные по индексу потребительских цен в еврозоне. Показатель от уровня 0,4% в августе, в сентябре снизился до отметки 0,3%. Фунт даже под влиянием довольно сильных данных по ВВП за 2 квартал упал до 1,6165. В паре с йеной была предпринята попытка преодолеть 110,00..



Из европейской статистики сегодня внимание стоит обратить на пересмотренные данные по деловой активности в промышленном секторе. Если окончательные цифры окажутся ниже предварительных значений, пара евро/доллар может вернуться к минимуму, достигнутому во вторник и попытаться его преодолеть. В этом случае целью падения, вероятно, станет отметка 1,2540. Любые более слабые цифры на данный момент усилят опасения вмешательства ЕЦБ с целью стимулирования экономики.



Пара фунт/доллар сегодня также будет внимательно следить за данными по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности. Британская валюта выглядит ока относительно устойчиво. Но для того, чтобы она смогла развить рост, ей просто необходимы катализаторы, которые бы подтвердили, что экономика находится в стадии уверенного восстановления. Поэтому лишь цифры выше ожиданий помогут паре вернуться к уровню 1,63.



США сегодня опубликуют данные от ADP по занятости. Кроме того, выйдет отчет по деловой активности в промышленном секторе. Рынок будет пристально следить за цифрами, которые, возможно, позволят понять, стоит ли ждать от ФРС более раннего начала повышения ставки. Если эти ожидания найдут подтверждение, то пара доллар/йена может попытаться преодолеть уровень 110,00 с целью на 110,40.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс