Обзор и прогноз по рынку на 2.10.2014

Данные по деловой активности в промышленном секторе в еврозоне, Великобритании и США разочаровали. Все показатели вышли ниже ожиданий, сигнализируя о некотором спаде активности в этом секторе экономики. Именно это позволило основным парам сначала продемонстрировать снижение, но впоследствии восстановить потери. Зато отчет по занятости в частном секторе США порадовал. Показатель от ADP вырос сильнее, чем ожидалось, что дает основания ждать неплохих цифр NFP в пятницу.



Сегодня ЕЦБ объявит решение по монетарной политике. Скорее всего, так быстро регулятор новые меры запускать не станет. Ведь только в сентябре были понижены ставки Но любые намеки, которые глава Центробанка сделает на пресс-конференции о возможностях дополнительных нетрадиционных мер стимулирования будут восприниматься рынком. И в этом случае (равно как и при условии, что Драги нелестно выскажется о перспективах экономики региона) общеевропейская валюта может оказаться под дополнительным давлением, возвращаясь к поддержке 1,26 с дальнейшей целью на 1,2540 в случае ее прорыва.



Пара фунт/доллар сегодня также будет внимательно следить за данными по деловой активности в строительном секторе. Промышленный сектор разочаровал. Если ниже ожиданий выйдет и отчет по строительному сектору, пара может попытаться преодолеть поддержку на 1,6170, нацеливаясь на падение к отметке 1,61. А вот более сильные данные могут вернуть веру в фунт и позволят паре подняться к отметке 1,63.



Пара доллар/йена вернулась в район поддержки 108,70. Но эта отметка может быть воспринята рынком, как интересная точка для входа на покупку. Тем более, что пока явных признаков того, что пара прекращает свой рост, нет. А если сегодня еще и еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице порадуют, пара с легкостью вернется в район уровня 110,00. А вот уже прорыва этого барьера стоит ждать не раньше, чем выйдут данные NFP, но это будет лишь в пятницу.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс