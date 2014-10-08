Обзор по рынку и прогноз на 08.10.2014

EURUSD



Единая валюта продолжает попытки восстановления против доллара США. В ожидании публикации протокола прошлого заседания FOMC, который поможет рынкам создать более полное впечатление о намерениях Центробанка, USD движется нестабильно, то уступая позиции, то восстанавливая их. Вчера, к примеру, EURUSD скорректировалась на слабой статистике из Германии показатель в августе снизился на 4% против ожидаемого рынками спада на 1,5%. Однако затем евро смог собраться с силами и подскочить к 1.2674. Сегодня динамика EURUSD будет во многом зависеть от содержимого протокола ФРС. Любые намеки на то, что ужесточения денежно-кредитной политики не будет, станут фатальными для USD, и евро/доллар на них, скорее всего, отреагирует скачком выше 1.2800.



GBPUSD



Фунт также начинает чувствовать себя все более комфортно в процессе борьбы с долларом США. Уже сейчас цены уже вернулись к уровням начала сентября, и следующим важным этапом восстановления GBPUSD станет закрытие злополучного гэпа 1.6286-6232, образовавшегося 5 сентября. И если протокол FOMC разочарует игроков, такой сценарий вполне возможен уже в ближайшие дни.



USDJPY



Доллар/иена продолжает корректироваться после недавнего приближения к уровню 109.90. Вчера Банк Японии принял решение не менять курс монетарной политики, а его глава Харукико Курода отметил, что страна продолжает двигаться к целевому уровню инфляции в 2%. При этом он заявил, что при угрозе отклонения от данного прогноза власти будут готовы вмешаться посредством увеличения программы QE. Рынок достаточно позитивно воспринял эти слова, что позволило курсу USDJPY протестировать минимальную с 19 сентября отметку 107.75. Сегодня же при отсутствии намеков на ужесточение денежно-кредитной политики в протоколе FOMC котировки могут продолжить падение с целью в районе 107.00 или ниже.

Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс