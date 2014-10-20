Обзор и прогноз по рынку 20.10.2014

Рынок снова пытается встать на путь роста доллара. Опубликованная в пятницу макроэкономическая статистика из США оказалась неоднозначной. В одной стороны, отмечено снижение числа выданных разрешений на строительство, с другой, рост числа заложенных фундаментов и более позитивные, чем ожидалось, данные по потребительскому доверию от Университета Мичигана. Хотя пока говорить о том, что экономика США прочно стоит на пути восстановления все же немного преждевременно и, скорее всего, после сворачивания мер количественного стимулирования, которое, скорее всего, состоится на заседании 28 -29 октября, ФРС воздержится от комментариев на тему более раннего повышения ставки.



Пара евро/доллар консолидируется в районе поддержки 1,2750 и уже предпринимала попытку его преодолеть. Если ей это все же удастся, ждем дальнейшего1,27. Тем более, что сегодня к публикации значимых макроданных не запланировано. Таким образом, движения будут носить технический характер. Собственные катализаторы евро получить лишь во второй половине недели, когда будут опубликованы данные по деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг за октябрь. Скорее всего, данные продолжат свидетельствовать об охлаждении и евро продолжит падение.



Пара фунт/доллар пытается пройти сопротивление на 1,61. Но пока попытки все терпят фиаско. Тем не менее, шансы на то, чтобы восстановиться к отметке 1,6170 все же есть. В данной ситуации может сработать фактор: отсутствие плохих новостей – уже хорошие новости. Сегодня отчетов опубликовано не будет. А то, что, скорее всего, ВВП Великобритании в 3 квартале, скорее всего, продолжил снижение, уже заложено в цены. И до появления ключевых отчетов пара, скорее всего, будет предпринимать попытки к росту.



Пара доллар/йена вернулась в район уровня 107,37. Если он будет преодолен, продолжится рост к 108,00. Фундаментальных оснований для роста у йены нет, хотя и в США ситуация складывается не самым оптимистичным образом. Тем не менее, разница в ожиданиях действий, которые могут предпринять Центробанки этих двух стран будет склонять чашу весов в пользу американской валюты.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс