Обзор и прогноз по рынку 23.10.2014

Вера в доллар вернулась в среду на рынок. Опубликованные данные по индексу потребительских цен отразили рост ценового давления выше прогнозов, что тут же спровоцировало усиление ожиданий того, что ФРС США пойдет на более раннее повышение ставки. Но были и собственные причины. В частности, евро попал под распродажи на фоне слухов о том, что 11 европейских банков не прошли стресс-тестирование. Фунт был разочарован позицией МРС, который довольно однозначно дал понять, что политика стабильных ставок – это тот вектор, которого регулятор может придерживаться в течение длительного времени.



Сегодня будут опубликованы данные по индексу деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, а также наиболее крупных стран, входящих в ее состав. В последнее время показатели эти не радуют. Промышленный сектор Германии в прошлом месяце перешел в зону спада, скатившись ниже барьера 50. Если эта тенденция продолжится, евро может оказаться под дополнительным давлением, снижаясь к поддержке 1,26. Ну а если еще и американские данные порадуют, не исключен прорыв этого уровня с целью на 1,2540.



Великобритания сегодня публикует данные по розничным продажам. Если и этот показатель даст основания для разочарований (а они могут быть, так как прогнозируется снижение объемов), пара фунт/доллар может попытаться закрепиться ниже уровня поддержки 1,60, поскольку это станет очередным подтверждением некоторого охлаждения экономики. Тем более, что уже завтра будут опубликованы предварительные данные по темпам роста экономики в 3 квартале.



Пара доллар/йена вернулась в район уровня сопротивления 107,37, но пока преодолеть его не смогла. Поэтому технически возможна коррекция к 107,00. Но сегодня будут опубликованы еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице в США, а также индекс деловой активности PMI в производственном секторе. Если данные в очередной раз подтвердят, что экономика Штатов прочно стоит на пути восстановления, пара может пройти указанное сопротивление и продолжить рост к уровню 108,00.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс