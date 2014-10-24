Обзор и прогноз по рынку 24.10.2014

В четверг рынок снова демонстрировал спрос на доллар США. При этом, даже чуть более слабые данные по числу первичных обращений за пособием по безработице не принесли американской валюте разочарования. В итоге, в паре с йеной доллар подскочил до отметки 108,34, неподалеку от которой и завершил день. Фунт и евро получили собственные катализаторы для движений, но в целом, удерживались в пределах нешироких диапазонов. Небольшую поддержку евро оказали данные по деловой активности в еврозоне, которые оказались лучше прогнозов. А в Германии PMI в промышленном секторе вернулся в зону роста, что и вселило оптимизм. Хотя этого явно недостаточно для разворота. Фунт пал жертвой собственной статистики, так как данные по розничным продажам отразили охлаждение в потребительском секторе.



Важной европейской статистики на пятницу к публикации не запланировано. Поэтому динамикой пары будут править внешние факторы и ранее сформированные настроения. Если данные по американскому рынку жилья не принесут ничего сверх-позитивного, пара может продолжить консолидацию в пределах установившегося диапазона 1,2630 – 1,2670. А вот если данные отчет из Штатов усилит ожидания скорого повышения ставки ФРС, пара может нацелиться на снижение к 1,26.



Великобритания сегодня публикует в первом чтении данные по ВВП за 3 квартал. Ожидается небольшое замедление темпов роста. Если отчет выйдет хоть немного ниже прогнозов, фунт может возобновить падение и после прорыва уровня 1,60 нацелиться на движение к отметке 1,5960. Если же неприятных сюрпризов не будет, активной реакции со стороны пары ждать не приходится, поскольку небольшое снижение показателя уже фактически заложено в цены.



Пара доллар/йена откатилась в район уровня 108,00. Если эта поддержка будет преодолена, можно ждать падения к отметке 107,37. Но рынок явно благоволит к доллару. И, если сегодня данные по продажам на первичном рынке жилья США продемонстрируют рост, можно будет ждать возобновления восходящего движения, даже несмотря на завершение рабочей недели, когда в преддверии выходных часть инвесторов закрывает позиции, фиксируя прибыль. Целью может стать отметка 108,70.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс