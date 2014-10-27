Обзор и прогноз по рынку 27.10.2014

В пятницу валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику, но все же по итогам дня смогли укрепиться по отношению к доллару. Отчасти, сработал фактор завершения недели, отчасти, рынок воспользовался недостаточно сильными данными по продажам новых домов в США, что в очередной раз вызвало сомнения относительно стабильности восстановления экономики Штатов и того, что ФРС в скором времени пойдет на повышение ставки. Евро получил умеренную поддержку на фоне сообщений от том, что среди 25 банков, которые не прошли стресс-тесты, нет банков Германии и Франции. Фут остается под впечатлением данных по темпам роста экономики. Хоть они и замедлились, в соответствии с прогнозами, но замедление не критичное. К тому же, подобная динамика уже была заложена в цены. Доллар/йена на фоне отсутствия мощных катализаторов удерживалась в диапазоне.



Сегодня будут опубликованы данные по настроениям в деловой среде IFO Германии. Ожидается очередное снижение показателя, которое может стать уже шестым подряд. Если показатель, вслед за ZEW продемонстрирует падение, рынок в очередной раз убедится в том, что особой веры в скорое восстановление немецкой экономики нет. На этом фоне евро/доллар может возобновить падение к уровню 1,2630.



Великобритания сегодня интересной статистики не публикует. Тем не менее, пара может оставаться под влиянием пятничного отчета по ВВП. Экономика продолжает восстановление, хоть и не так быстро (похоже, что пик был пройден во 2 квартале). Но особых поводов для беспокойства нет. Котировки пары уже пытаются пройти сопротивление на уровне 1,61 и если им это удастся, можно ждать роста к уровню 1,6170. Тем более, что сегодня не ожидается значимой статистики из Великобритании.



Пара доллар/йена продолжает попытки пройти поддержку на уровне 108,00. Но пока этот барьер прочно сдерживает снижение. Отсутствие важной макроэкономической статистики в понедельник может стать сдерживающим динамику пары фактором и не исключено, что котировки так и будут демонстрировать разнонаправленные колебания в пределах диапазона, ограниченного уровнями 108,00 – 108,30. Но уже во вторник, когда выйдет блок данных по экономике США, ситуация изменится и пара получит стимул для более активных движений.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс