Обзор и прогноз по рынку 29.10.2014

Во вторник европейские валюты смогли укрепиться к доллару, воспользовавшись недостаточно сильной статистикой из США. Данные по заказам на товары длительного пользования вместо роста на 0,5% продемонстрировали падение на 1,3%. Естественно, что это сразу же усилило опасения, что экономика Штатов находится все же не в абсолютно стабильном тренде на восстановление и, следовательно, несколько умерило ожидания более раннего начала повышения ставок ФРС. Однако, чуть позднее вышли данные по потребительскому доверию, которые вернули оптимистичный настрой и вынудили пары откатиться от ранее достигнутых уровней. Индекс продемонстрировал рост до 94,5 против прогноза 87,4. В паре с йеной доллар продолжал кружить вокруг 108,00, лишь к закрытию дня сумев закрепиться выше.



Сегодня интересной европейской статистики к публикации не запланировано. Но и без этого день будет волнительным, поскольку свое решение по монетарной политике опубликует ФРС США. Если американский регулятор будет недостаточно агрессивен в своих комментариях или же, вопреки ожиданиям не свернет полностью программу количественного смягчения, доллар может оказаться под давлением, что позволит общеевропейской валюте, несмотря на все признаки слабости экономики региона продемонстрировать рост. Скорее всего, его целью станет отметка 1,28.



Значимых отчетов сегодня не публикует и Великобритания. Поэтому можно предполагать, что котировки пары вплоть до публикации решения ФРС будут демонстрировать достаточно сдержанную динамику, удерживаясь в пределах диапазона 1,61 – 1,6170. Мягкие комментарии Федрезерва будут способны помочь паре продемонстрировать рост в район уровня 1,62 с дальнейшей целью на 1,6230.



Пара доллар/йена имеет шансы вернуться ниже уровня 108,00, нацеливаясь на снижение к отметке 107,37 с дальнейшей целью на 107,00. И все на том же самом решении ФРС. Американский регулятор прекрасно понимает, что некоторое замедление экономики Китая, а также угроза рецессии, которая висит над европейской экономикой вряд ли пройдут бесследно для экономики Штатов. Поэтому вероятность того, что Федрезерв намекнет на то, что ставки будут удерживаться на низком уровне в течение длительного времени очень высока. Подобная риторика обеспечит краткосрочное давление на доллар.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс