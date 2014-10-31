Обзор и прогноз по рынку 31.10.2014

В четверг валюты предприняли попытку восстановить потери, понесенные после того, как ФРС США в сопроводительном заявлении к решению по монетарной политике оказался достаточно агрессивен. Но развить активные коррекции им все же не удалось, поскольку опубликованные данные по темпам роста американской экономики оказались позитивными. Рост ВВП немного замедлился по сравнению со 2 кварталом, но цифры превысили прогноз, отразив, что экономика Штатов чувствует себя достаточно уверенно. В результате, евро завершил день чуть выше отметки 1,26, фунт удержался ниже 1,60. Йена закрылась в районе сопротивления 109,20. К текущему моменту доллар снова набирает обороты.



Сегодня еврозона публикует данные по индексу потребительских цен. Если показатель отразит снижение ценового давления, пара евро/доллар вполне может возобновить падение, поскольку это еще больше усилит разницу в ожиданиях относительно дальнейших действий по монетарной политике Центробанков США и Е18. В этом случае можно ждать дальнейшего снижения к уровню 1,2540.



Великобритания сегодня интересной макростатистики не публикует. Поэтому вполне возможно, что пара будет оставаться под влиянием внешнего фона. На данном этапе стоит отметить, что он складывается в большей степени в пользу доллара. Единственное, что может поддержать пару – более слабые данные PCE США. Если отчет напомнит о достаточно низкой инфляции в Штатах, фунт/доллар может попытаться восстановиться в район уровня 1,6050.



Пара доллар/йена подскочила к уровню 110,60. И это обусловлено сегодняшним решением по монетарной политике. Японский регулятор объявил о расширении программы покупки активов до 275 трлн йен от 270 трлн. Таким образом, он признал наличие проблем в экономике. Кроме того, такие шаги стали явным контрастом с действиями ФРС, который, напомним, полностью свернул QE3. Поэтому у пары есть все шансы на рост в район уровня 111,00.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс