Обзор и прогноз по рынку 5.11.2014

Во вторник доллар совершил коррекцию в большинстве валютных пар. Особых поводов для того, чтобы американская валюта снижалась не было, хотя отрицательное сальдо торгового баланса расширилось. Но у евро, в частности, появился повод немного укрепиться. И, как ни странно, толчком к восстановлению послужили слухи о возможной отставке Марио Драги. Представители Управляющего Совета не слишком довольны тем, что глава ЕЦБ объявляет о всевозможных мерах, «не посоветовавшись с коллегами». На этом фоне рынок начал ждать, что теперь о дальнейшем расширении монетарных стимулов будет объявлено не скоро. Фунт вырос вслед за евро, хотя данные по деловой активности в строительном секторе Великобритании отразили небольшое замедление. Но показатель остается на довольно высоких уровнях, сигнализируя, что в данной отрасли все стабильно.



Сегодня еврозона публикует данные по деловой активности в сфере услуг. Также выйдет отчет по розничным продажам Е18. Если отчеты отразят хотя бы небольшое улучшение состояния в данных сферах экономики, сигнализируя о возможности того, что экономика еврозоны все же не скатится в рецессию, евро вполне может получить импульс для дальнейшего роста в район уровня 1,26. Хотя сегодня позднее будут опубликованы и американские данные. Поэтому не исключено, что рост будет недолгим.



Великобритания сегодня публикует данные по деловой активности в сфере услуг. Для того, чтобы пара получила дополнительный импульс к росту необходимы достаточно сильные цифры. В случае, если показатель превысит прогнозы, пара может нацелиться на подъем в район уровня 1,6050. Пока же котировкам не удается уйти далеко от отметки 1,60, хотя они и смогли закрепиться выше этого уровня.



Пара доллар/йена снова пытается преодолеть сопротивление на уровне 114,00. Если ей это все же удастся, первичной целью роста может стать отметка114,30. Сегодня внимание рынка будет сосредоточено на данных по занятости от ADP и отчете по деловой активности в сфере услуг, которая играет значимую роль в экономике США. Если отчеты (особенно, те, которые имеют отношение к рынку труда) подтвердят, что экономика Штатов чувствует себя достаточно уверенно и прочно стоит на пути восстановления, пара может нацелиться и на более активный рост, в район уровня 114,80.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс