Обзор и прогноз по рынку 6.11.2014

В среду практически каждая из валютных пар получила собственные катализаторы для движений. Пара евро/доллар попала под давление и в итоге завершила день ниже уровня 1,25. Разочарование вызвали более слабые, чем предполагалось, данные по индексу деловой активности в сфере услуг еврозоны и отчет по розничным продажам в Е18. Пара фунт/доллар в течение дня отметила минимум на уровне 1,5868, но ближе к его закрытию смогла восстановить большую часть потерь. Давление на пару оказали слабые данные по деловой активности в сфере услуг. А вот доллар/йена подскочила до отметки 114,80 даже несмотря на более слабый отчет ISM. Поддержку пара получила на фоне итогов промежуточных выборов в США, на которых победили республиканцы, которых традиционно считают в большей степени ориентированными на бизнес и ждут от них поддержки экономике.



Сегодня ключевое влияние на общеевропейскую валюту будет оказывать заседание ЕЦБ. Последние слухи, которые будоражили рынок о том, что представители Центробанка недовольны тем, что Драги фактически не советуется с ними по вопросам монетарной политики дат основания предполагать, что сегодня ни о каком расширении программы стимулирования объявлено не будет. Если и глава ЕЦБ не даст намека на возможные сроки запуска нового раунда пара вполне может продемонстрировать рост в район уровня 1,26.



Сегодня сове решение по монетарной политике объявит и Банк Англии. Скорее всего, МРС останется верен себе и не станет вносить в нее никаких изменений. В краткосрочной перспективе подобные решения могут оказать на британца краткосрочное давление. Для того, чтобы паре удалось развить довольно активный рост, полутонов будет недостаточно. Нужны явные сигналы о том, что Центробанк готов к ужесточению. Поэтому не исключено, что пара так и останется в пределах диапазона 1,59 – 1,60.



Пара доллар/йена продолжает расти. Сегодня на азиатской сессии уже был отмечен максимум на уровне 115,51. Но удержаться на достигнутом ей пока не удалось. Хотя в целом, перспективы доллара в данной паре достаточно позитивны. Банк Японии монетарную политику смягчает, а от ФРС ждут повышения ставки. Кроме того, американская экономика подает довольно позитивные сигналы, что также позволяет ждать укрепления доллара. Сегодня США публикуют еженедельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, которые станут последним отчетом в преддверии пятничных NFP. Улучшение ситуации на рынке труда могут вызвать возврат пары к ранее достигнутым максимумам.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс