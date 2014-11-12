Обзор и прогноз по рынку 12.11.2014

Во вторник, несмотря на пустой экономический календарь, валюты все же нашли поводы для движений. Некоторую поддержку доллар получил со стороны комментариев представителя Федрезерва Фишера о том, что они не исключают возможности повышения ставки раньше лета следующего года. Но движение в парах с европейскими валютами оказалось недолгим, поскольку евро испытал оптимизм после того, как рынок всколыхнули слухи о том, что Драги все же является безусловным лидером в ЕЦБ. Вслед за евро подрос и фунт. Йена же оказалась под давлением на фоне слухов о возможности досрочных выборов в стране. На этом фоне пара обновила максимум, поднявшись к уровню 116,09.



В экономическом календаре еврозоны на среду значимых отчетов к публикации не запланировано. Поэтому можно говорить о том, что движения по-прежнему будут обусловлены ранее сформировавшимися настроениями. Это позволяет предполагать, что пара будет удерживаться в пределах установившегося ранее диапазона 1,2370 – 1,25. При этом, учитывая состояние экономики еврозоны, можно предполагать, что котировки в большей степени будут тяготеть к нижней его границе, поскольку для прорыва отметки 1,25 потребуются довольно весомы катализаторы.



Для британской валюты среда станет достаточно интересной. Будут опубликованы данные по рынку труда страны. Но, скорее всего, даже хорошая статистика будет проигнорирована рынком вплоть от выхода инфляционного отчета от Банка Англии. Если британский регулятор понизит прогноз по темпам экономического роста и будет достаточно сдержан в ожидании роста инфляции, не исключено, что фунт в подобной ситуации окажется под давлением. На данном этапе все релизы оцениваются с точки зрения их влияния на монетарную политику. А низкая инфляция вкупе с недостаточно быстрым экономическим ростом, абсолютно не способствуют скорому началу повышения ставки. В Подобных условиях пара фунт/доллар может вернуться в район уровня 1,58. Если же отчет будет агрессивным (вероятность чего не слишком высока), пара может продемонстрировать рост к отметке 1,60.



Пара доллар/йена продолжает консолидироваться неподалеку от уровня 116,00. Если и он будет преодолен, продолжится рост к отметке 116,70. Хотя, скорее всего, просто сформировавшихся ранее настроений для прорыва будет недостаточно. А значимых отчетов сегодня Штаты не публикуют. Следовательно, в случае неудачной попытки пройти отметку 116,00 пара может откатиться в район уровня 115,50.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс