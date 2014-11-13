Обзор и прогноз по рынку 13.11.2014

В среду валюты оказались каждая на своей волне. Евро демонстрировал умеренное ослабление на фоне отсутствия катализаторов, таки не сумев пробиться выше уровня1,25. Фунту пришлось несладко. В инфляционном отчете от Банка Англии прогнозы по темпам роста экономики и инфляции были понижены, что сводит к минимуму вероятность скорого начала ужесточения монетарной политики. Все это отправило британскую валюту к минимуму на уровне 1,5758. Пара доллар/йена провела день в пределах диапазона 115,00 – 116,00. Несмотря на то, что страна стоит на пороге досрочных выборов, высоки шансы победы партии Синдзо Абэ, который является приверженцем слабой йены и это оказывает паре дополнительную поддержку.



В четверг будут опубликованы окончательные данные по индексу потребительских цен Германии. Реакции а отчет стоит ждать лишь в том случае, если данные будут пересмотрены в ту или иную сторону. Если же этого не произойдет, пара, вполне возможно, продолжит демонстрировать умеренное ослабление в пределах диапазона 1,2370 – 1,25. Скорее всего, вырваться за его пределы пара сможет лишь в пятницу, когда будут опубликованы данные по темпам роста экономики Германии и еврозоныв целом в 3 квартале.



Прогнозы от Банка Англии вызвали разочарование фунта. При этом, стоит отметить, что сегодня в экономическом календаре не будет ничего такого, что смогло бы изменить порядок вещей. Похоже, что МРС явно останется позади Федрезерва в деле повышения ставки. И это может оказывать на британскую валюту дополнительное давление. Особенно, если статистика из США не даст поводов для разочарований. Прорыв парой ниже уровня 1,5770 позволит ждать падения к отметке 1,57.



Пара доллар/йена продолжает консолидироваться в пределах установившегося вчера диапазон, двигаясь к его верхней границе. Если она будет преодолена, продолжится рост к отметке 116,70. Не исключено, что подтолкнуть пару дальше вверх смогут сегодняшние данные по еженедельным обращениям за пособием по безработице в США при условии, что они вновь отразят сокращение. Выздоравливающий рынок труда и стабильные макроэкономические показатели - по сути, все, что сейчас надо Федрезерву, чтобы заговорить о более раннем повышении ставки.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс