Обзор и прогноз по рынку 21.11.2014

В четверг практически у каждой из валют были свои поводы для движений. Пара евро/доллар испытала разочарование от опубликованных европейских данных. Индекс деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг вновь оказался хуже прогнозов. Фунт получил повод немного воспрянуть духом после данных по розничным продажам в Великобритании. Показатель отразил рост потребительской активности. Американская статистика оказалась смешанной. Индекс потребительских цен не изменился и сохранился на уровне 1,7% против ожиданий снижения до 1,6%. А вот число первичных обращений за пособием по безработице снизилось меньше, чем ожидалось. На этом фоне доллар/йена начал откат от ранее достигнутых максимумов в районе сопротивления 118,70.



Сегодня еврозона интересной статистики не публикует. Следовательно, движения могут быть обусловлены техническими факторами. Цены удерживаются чуть выше уровня 1,2540 и, возможно, еще раз попытаются вернуться к сопротивлению 1,26. Хотя в целом поводов для укрепления у евро нет, поскольку экономика продолжает свидетельствовать о недостаточно стабильном состоянии. Поэтому не исключено, что котировки так и продолжат танцы вокруг уровня 1,2540.



Не будет интересной статистики и из Великобритании. Но фунт имеет шансы немного укрепиться, поскольку вчерашний отчет по розничным продажам дает повод для оптимизма. Улучшение ситуации с зарплатами благотворно сказывается на потребительской активности и это может способствовать усилению ценового давления. Поэтому не исключено, что цены предпримут попытку возврата в район сопротивления 1,5770.



Пара доллар/йена вернулась в район поддержки 117,70. НО отката и стоило ждать после столь активного роста, который она продемонстрировала в последнее время. Сегодня Штаты не публикуют интересных данных. Поэтому движения могут быть обусловлены техническими факторами. На фоне такого фактора как завершение рабочей недели не исключено, что продолжится фиксация прибыли по длинным позициям. И это может привести пару в район поддержки 117,00.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс