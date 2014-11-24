Обзор и прогноз по рынку 24.11.2014

В пятницу пара евро/доллар обвалилась ниже уровня 1,24. Давление на евро оказали комментарии, которые сделал Марио Драги в ходе выступления на открытии Европейского банковского конгресса. Глава ЕЦБ считает, что инфляционные ожидания отражают риски низкой инфляции в течение длительного периода. Кроме того, он отмечает, что в ближайшее время ускорение темпов восстановления экономики маловероятно. Фунт/доллар и доллар/йена демонстрировали в течение дня разнонаправленную динамику, не находя поводов для направленного движения. Ни США, ни Великобритания не публиковали значимых отчетов, что и обусловило достаточно сдержанную динамику пар.



Сегодня еврозона публикует данные по деловому оптимизму в Германии от IFO. Опубликованный на прошлой неделе индекс ZEW продемонстрировал рост по всем трем компонентам. Если и IFO окажется оптимистичным, пара евро/доллар вкупе с техническими факторами может получить дополнительный импульс для краткосрочного роста. Улучшение настроений бизнес-сообщества крупнейшей экономики еврозоны может вернуть надежду на то, что она все же продолжит восстанавливаться, а не скатится в рецессию, как этого ждали совсем недавно.



Сегодня снова не будет интересной статистики из Великобритании. Поэтому не исключено, что пара продолжит консолидацию вокруг уровня 1,5660. Тем не менее, состояние экономики Великобритании особых опасений пока не вызывает. А, если принять во внимание некоторую перепроданность фунта, коррекция пары выше отметки 1,57 вполне закономерна.



Пара доллар/йена удерживается ниже уровня 118,00. Однако, не исключено, что она сможет вернуться к ранее достигнутым максимумам, если не сегодня, то позднее в течение недели (которая, хоть и будет короткой в связи с празднованием Дня Благодарения, но насыщена довольно интересными отчетами). Сегодня некоторую поддержку доллару могут оказать данные по деловой активности PMI, которые традиционно предваряют публикацию ISM. Если они отразят продолжение роста в ключевых секторах американской экономики, доллар может снова поднять голову и возобновить рост с первичной целью в районе уровня 118,70.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс