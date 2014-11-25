Обзор и прогноз по рынку 25.11.2014

Понедельник основные пары провели достаточно сдержанно. Евро/доллар, несмотря на мягкий настрой ЕЦБ смогла укрепиться, вернувшись к отметке 1,2440. Поддержку пара получила со стороны довольно сильных данных по деловому оптимизму от института IFO. Показатель превысил ожидания и впервые за 6 месяцев продемонстрировал рост, отразив улучшение настроений бизнес- сообщества Германии. Фунт даже на фоне пустого экономического календаря смог продемонстрировать рост и к закрытию дня вернулся в район уровня сопротивления 1,57, но пока пройти его все же не смог. Доллар/йена снова вернулась выше уровня 118,00, оставаясь под влиянием разницы в настроениях Центробанков США и Японии.



Сегодня будут опубликованы пересмотренные данные по ВВП Германии за 3 квартал. Если цифры выйдут лучше предварительных, пара евро/доллар может получить дополнительную поддержку. И в этом случае стоит ждать дальнейшего ее роста в район уровня 1,25. Дело в том, что более сильные цифры будут свидетельствовать о том, что принимаемые ЕЦБ меры все же приносят свои плоды, равно как и более дешевый евро, который благоприятен для экспортеров Германии.



Фунт сегодня может попасть под влияние комментариев главы Банка Англии. Если Марк Карни будет по-прежнему достаточно мягок в своих высказываниях, пара может возобновить падение и вернуться в район уровня 1,5620. Более активного снижения, пожалуй, ждать не стоит, поскольку недостаточно агрессивный настрой британского регулятора уже многократно заложен в цены.



Пара доллар/йена сегодня может получить дополнительный катализатор для роста, при условии, что данные по ВВП США будут пересмотрены в сторону ускорения темпов роста экономики Штатов. Свидетельства более активного ее восстановления могут спровоцировать усиление ожиданий более раннего начала повышения ставки американским регулятором. А, если принять во внимание факт, что экономика Японии уже вошла в рецессию, контраст только усилится. Также сегодня будут опубликованы данные по потребительскому доверию. Дальнейший рост показателя также пойдет на руку доллару. Поэтому возврат к сопротивлению 118,70 не исключен.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс