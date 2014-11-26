Обзор и прогноз по рынку 26.11.2014

Опубликованные во вторник американские данные оказались противоречивыми. С одной стороны, темпы роста экономики Штатов в 3 квартале были пересмотрены в сторону повышения до 3,9% от 3,5%. С другой, отчет по потребительскому доверию разочаровал. Показатель скатился к отметке 88,7 от 94,1 месяцем ранее. Этим и воспользовались евро и фунт, которые к завершению дня продемонстрировали умеренное укрепление по отношению к доллару. Евро/доллар завершил день на отметке 1,2473, фунт/доллар смог преодолеть сопротивление на 1,57, отметив локальный максимум на 1.5734. Доллар/йена так и не смогла воспользоваться хорошей американской статистикой, продолжив постепенную коррекцию в район уровня 117,70. Но это неудивительно. В последнее время пара выглядит перекупленной.



Сегодня еврозона собственной статистики не публикует. Но зато довольно большое число интересных отчетов запланировано со стороны США. Вероятно, что именно они и будут задавать тон торгам. Кстати, не стоит забывать и еще об одном факторе. Завтра в США выходной – День Благодарения и не исключено, что будет происходить фиксация прибыли. Если вернуться к данным из США, то сильные цифры по заказам на товары длительного пользования и отчет по еженедельным обращениям за пособием по безработице выйдут достаточно сильными, пара может снова скатиться к уровню 1,24.



Уточненный данные по темпам роста экономики сегодня публикует и Великобритания. Если показатель будет пересмотрен в сторону понижения, даже и незначительно, пара фунт/доллар может продемонстрировать падение в район уровня 1,5660. Более значительного падения, пожалуй, ждать не стоит, поскольку замедление темпов роста ВВП уже заложено в цены. И, конечно, также не стоит забывать о статистике из США.



Пара доллар/йена даже на фоне очень сильной статистики по заказам на товары длительного пользования и еженедельным обращениям за пособием по безработице, скорее всего, вряд ли сможет прорваться существенно выше уровня 118,70. Причина уже называлась – это перекупленность пары. Поэтому сейчас для активного ее укрепления потребуется что-то из ряда вон выходящее.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс