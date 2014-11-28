Обзор и прогноз по рынку 28.11.2014

В четверг доллар смог восстановить понесенные днем ранее потери. Отчасти это было обусловлено фиксацией прибыли в преддверии длинных американских выходных. Евро/доллар вернулся к поддержке на 1,2460, которую к текущему моменту уже смог преодолеть. При этом даже достаточно сильные данные по немецкому рынку труда не смогли оказать длительного позитивного эффекта на евро. Фунт скатился от уровня 1,58 к отметке 1,57. В доллар/йена завершила торги в районе 117,70, продолжив к текущему моменту укрепление.



Сегодня будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в еврозоне. Марио Драги в последнее время неоднократно повторял, что они предпримут максимум мер, чтобы предотвратить в регионе дефляцию. Поэтому если данные выйдут достаточно слабыми и отразят снижение ценового давления, это только усилит ожидания дополнительных стимулов со стороны европейского регулятора. На короткое время это может оказать поддержку евро, однако, вряд ли на этом фоне рост будет длительным. Таким образом, после первоначальной реакции может последовать возобновление падения в район уровня 1,24.



Великобритания сегодня значимой статистики не публикует. Поэтому движения пары во многом будут обусловлены ранее сформированными настроениями. Учитывая, что в последнее время рынок явно благоволит к доллару США, особых шансов на укрепление у пары нет. Таким образом можно предполагать, что пара будет медленно дрейфовать на юг. При прорыве поддержки 1,57, стоит ждать снижения к уровню 1,5660.



Пара доллар/йена вернулась к отметке 118,30. Во многом это было обусловлено более слабой, чем ожидалось, статистикой из Японии. Индекс потребительских цен снизился до 2,9% против прогноза падения до 3,0% от 3,2% месяцем ранее. Слабость демонстрирует и розничный сектор. Объем розничных продаж снизился на 1,4% в сравнении с предыдущим месяцем. Таким образом, можно говорить о том, что повышение налога с продаж, проведенное в апреле текущего года, продолжает оказывать свое влияние. Возможно, что признаки продолжающегося охлаждения экономики и снижения ценового давления приведут к тому, что Банк Японии продолжит запуск новых мер стимулирования.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс