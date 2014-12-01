Обзор и прогноз по рынку 01.12.2014

Неделю доллар завершил на позитиве. Американская валюта, несмотря на отсутствие значимых макроотчетов смог восстановиться по отношению к большинству противников. При этом, стоит отметить, что евро попал под давление, несмотря на то, что данные по розничным продажам в Германии вышли выше ожиданий, сигнализируя о восстановлении потребительского сектора. Индекс потребительских цен в еврозоне остался на уровне 0,3%. Фунт попал под влияние общерыночных настроений. Доллар/йена продемонстрировал рост под влиянием более слабой статистики из Японии. Ослабление ценового давления в очередной раз усилило ожидания того, что национальный регулятор продолжит проведение стимулирующей монетарной политики.



В понедельник будут опубликованы окончательные данные по деловой активности в промышленном секторе еврозоны. Если они будут пересмотрены в сторону понижения, пара евро/доллар может оказаться под давлением. Вполне возможно, что котировки попытаются преодолеть поддержку 1,24, что откроет путь дальше вниз к 1,2350. Подобная динамика показателя только усилит ожидания, что на ближайшем заседании Марио Драги вноса выскажется в том ключе, что проведение дополнительного стимулирования необходимо.



Великобритания также опубликует отчет по деловойактивности в секторе обрабатывающей промышленности. В последнее время показатель демонстрирует снижение, хотя и удерживается выше уровня 50, который отделяет рост от спада. Если такая тенденция продолжится, пара может попытаться преодолеть отметку 1,5620, нацеливаясь на снижение в район уровня 1,5550.



Пара доллар/йена завершила неделю в районе уровня 118,70. Если ценам удастся закрепиться выше этой отметки, целью роста может стать уровень 119,00. В целом, к такой динамике пару могут подтолкнуть данные ISM в обрабатывающей промышленности США. Сильные цифры в очередной раз убедят рынок в том, что ФРС США может пойти на повышение ставки, как минимум, летом 2015 года, как это и планировалось. Особое внимание стоит обратить на компонент занятости, поскольку в конце недели выйдет отчет NFP.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс