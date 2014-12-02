Обзор и прогноз по рынку 02.12.2014

В понедельник доллар оказался под давлением, даже несмотря на неплохие данные по индексу деловой активности в промышленном секторе США. Свои падением американская валюта в большей степени обязана разочаровывающим итогам пятничных распродаж, что свидетельствует о том, что население страны еще не слишком верит в светлое будущее. Даже на фоне слабых данных PMI в промышленном секторе Германии, которые ушли в зону спада, и еврозоны, где они очень близко подошли к барьеру 50, евро удалось удержаться на неплохих уровнях. Фунт тем более, чувствовал себя уверенно, так как аналогичный показатель превысил прогнозы. И даже понижение рейтинга Японии не помешало паре доллар/йена вернуться в район уровня 118,00, хотя к закрытию пара частично восстановилась.



Во вторник интересной статистики еврозона не публикует. Поэтому движения в большей степени будут обусловлены техническими факторами. При этом, слабость европейской экономики вряд ли позволит паре преодолеть сопротивление на 1,25. Таким образом, можно предполагать, что котировки будут удерживаться в пределах диапазона 1,24 – 1,25, если только не появится каких-либо новых катализаторов для ослабления доллара. Хотя и календарь США сегодня не содержит ничего интересного.



Великобритания сегодня публикует отчет по деловой активности в строительном секторе. Если показатель последует за своим коллегой из промышленного сектора и продемонстрирует рост, рынок получит дополнительное подтверждение того, что экономика продолжает набирать обороты и некоторое ее замедление в 3 квартале было явлением временным. Все это может подтолкнуть фунт к уровню 1,5770 с дальнейшей целью на 1,58 в случае его прорыва.



Пара доллар/йена возобновила рост. И, в целом, к этому есть довольно большое число предпосылок, начиная от признаков рецессии в экономике Японии, заканчивая разницей в настроениях Центробанков, а также понижением рейтинга Страны Восходящего Солнца. Таким образом, даже на фоне отсутствия макроэкономической статистики пара может продолжить движение в район уровня 119,00. Хотя, если разобраться, то пара все же выглядит перекупленной, что может вызвать коррекцию.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс