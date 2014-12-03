Обзор и прогноз по рынку 03.12.2014

Во вторник доллар с легкостью восстановил потери, понесенные днем ранее. Пара евро/доллар на этом фоне снизилась в район уровня 1,2380. Дополнительным разочарованием для евро стали свидетельства того, что инфляция на уровне производителей снижается, что позволяет предполагать, сохранение основного показателя на достаточно низком уровне и ждать, что ЕЦБ пойдет на полномасштабную программу количественного смягчения. Фунт разочаровался данными по деловой активности в строительном секторе, которые вышли ниже ожиданий. Доллар/йена обновила максимум на уровне 119,43, но пока сопротивлению на 119,40 удалось сдержать рост.



В среду будут опубликованы окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг еврозоны и отдельных стран, входящих в ее состав. Если показатели будут пересмотрены в сторону понижения, евро/доллар может продолжить снижение и попытаться преодолеть поддержку на 1,2370 с дальнейшей целью на 1,23. Хотя не стоит забывать о том, что сегодня будет опубликован и довольно интересный блок американских отчетов. Если данные от ADP по занятости и отчет ISM по активности в сфере услуг позволят усомниться в силе экономики США, пара с легкостью может вернуться к отметке 1,2460.



Великобритания сегодня также публикует отчет по деловой активности в сфере услуг. Если показатель последует за своим коллегой из промышленного сектора и продемонстрирует рост, фунт может снова воспрянуть духом и нацелится на рост к район уровня 1,57, прорыв которого откроет путь дальше вверх к 1,5770. Хотя смешанная статистика, которая в последнее время поступает из Великобритании усложняет попытки прогнозирования действий МРС.



Пара доллар/йена после неудавшейся попытки преодолеть сопротивление на 119,40, начала откат и возвращается к уровню 119,00. Сегодня на пару ключевое влияние будут оказывать отчеты из США. Особое внимание будет сосредоточено на компоненте занятости в составе индекса ISM и данных по занятости в частном секторе от ADP. Учитывая перекупленность доллара, цифры, вызывающие малейшее сомнение относительно стабильности рынка труда, который ФРС ставит во главу угла, могут вызвать падение в район уровня 118,00.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс