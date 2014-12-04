Обзор и прогноз по рынку 04.12.2014

Среда стала еще одним днем триумфа доллара США. Американская валюта смогла укрепиться по отношению к большинству противников. При этом, даже недостаточно сильные данные от ADP и компонент занятости в составе индекса ISM в сфере услуг, которые являются опережающими индикаторами пятничного отчета NFP не смогли свернуть доллар с пути роста. Пара евро/доллар на этом фоне, а также под влиянием собственных слабых данных PMI в сфере услуг снизилась в район уровня 1,23, обновив минимум более, чем за 2 года. Доллар/йена вплотную подобралась к уровню 120,00, обновив 7-ми летний максимум. И лишь фунт, воспользовавшись собственными достаточно сильными данными по деловой активности в сфере услуг смог удержаться на ранее достигнутых уровнях.



В четверг ЕЦБ публикует решение по монетарной политике. Чуть позднее состоится пресс-конференция Марио Драги. Эти события и станут определяющими для пары. Если глава Центробанка будет достаточно мягок в своих комментариях и даст четкие ориентиры по возможным срокам запуска полномасштабного QE, пара может попытаться преодолеть поддержку на 1,23 с дальнейшей целью на 1,2250. Без выполнения этого условия вряд ли стоит ждать активной динамики, поскольку слабые европейские цифры уже привели к тому, что рынок достаточно мягкую риторику Драги уже заложил в цены.



Банк Англии сегодня также публикует решение по монетарной политике. В отличие от европейского,от британского регулятора не ждут никаких радикальных заявлений. Экономика Великобритании, хоть и чувствует себя пока достаточно уверенно, подает довольно противоречивые сигналы, что вряд ли позволит регулятору решиться на скорое повышение ставки. А о настрое представителей Комитета (ранее, напомню, двое голосовали за повышение ставки) станет известно лишь через пару недель, когда будет опубликован Протокол сегодняшнего заседания. Поэтому сегодня пара вполне может удержатся в диапазоне 1,5620 – 1,57.



Пара доллар/йена подобралась к сопротивлению 120,00. Психологически это довольно сильный уровень и, возможно, пройти его сразу не удастся, тем более, что уже завтра предстоит публикация ключевого американского отчета. К тому же, пара выглядит в последнее время перекупленной, что позволяет ждать коррекции. Целью отката может стать поддержка в районе уровня 118,70.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс