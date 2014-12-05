Обзор и прогноз по рынку 05.12.2014

Четверг заставил рынки поволноваться. ЕЦБ и Банк Англии объявили свои решения по монетарной политике. Но ни одно, ни другое не преподнесли сюрпризов, сохранив все без изменений. На фоне недостаточно агрессивных комментариев главы ЕЦБ Марио Драги пара евро/доллар смогла укрепиться в район уровня 1,2460, однако, не удержалась на достигнутом, вновь уйдя ниже уровня 1,24 к закрытию дня. Драги в очередной раз повторил, что они готовы к дополнительному стимулированию, но четких сроков запуска новых мер не назвал. Фунт так и не получил четких ориентиров, поэтому пара провела большую часть дня в пределах диапазона 1,5660 – 1,57. Доллар/йена продолжила битву за уровень 120,00, но пока пройти его не смогла. Сдерживающим фактором, видимо, выступили ожидания отчета NFP.



Еврозона сегодня опубликует пересмотренные данные по темпам роста экономики за 3 квартал. Вызвать реакцию со стороны пары они смогут лишь в том случае, если продемонстрируют отклонение от предварительных значений, что маловероятно. Поэтому основное влияние на пару будут оказывать публикуемые на американской сессии данные по занятости в США. Надо сказать, что предварительные индикаторы не дали поводов для оптимизма. Поэтому, если NFP выйдет ниже ожиданий, пара может возобновить рост, нацеливаясь на возврат к уровню 1,2460.



Фунт пока остается под умеренным давлением, разочарованный бездействием национального регулятора. Интересных отчетов на сегодняшний день в календаре Великобритании не запланировано. Поэтому пара будет оставаться под влиянием ранее сформированных настроений и внешних факторов, а именно, все того же отчета по американскому рынку труда. И восстановиться фунт сможет лишь в случае, если доллар получит повод для разочарования.



Пара доллар/йена снова предпринимает попытки преодолеть сопротивление 120,00. Но все же не исключено, что до публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США движения пары будут достаточно сдержанными. А вот сам отчет может вызвать довольно активную динамику. Особенно в том случае, если окажется хуже ожиданий. Пара уже довольно давно выглядит перекупленной, поэтому малейшего повода в виде слабоватой статистики из США может стать достаточно для того, чтобы она развила коррекцию в район уровня 118,70.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс