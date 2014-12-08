Обзор и прогноз по рынку 08.12.2014

Пятница оказалась для доллара США на редкость удачной. Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе отразили резкий рост. Вместо ожидаемого увеличения на 231 000 число новых рабочих мест составило 321 000. На этом фоне доллар смог укрепиться по отношению к большинству противников, поскольку подобная динамика показателя убедила рынок в том, что у ФРС США нет необходимости откладывать начало повышения ставки. В результате пара евро/доллар преодолела поддержку на 1,23 и закрепилась ниже этого уровня. Фунт/доллар упал ниже уровня 1,56,отметив минимум на уровне 1,5554. Доллар/йена достиг уровня 121,84.



Начало новой недели пройдет достаточно спокойно для пары евро/доллар, поскольку интересной статистики еврозона не публикует. Все это может привести к тому, что евро/доллар попытается откатиться в район уровня 1,2350. Если Марио Драги в сегодняшнем выступлении не скажет ничего, что убедило бы рынок в том, что ЕЦБ готов запустить полномасштабное QE(что маловероятно, так как в четверг после решения по монетарной политике ничего подобного сказано не было), пара получит дополнительную поддержку.



Фунт продолжает испытывать на себе давление. При этом, негативное влияние на валюту поступает как со стороны американской статистики, которая позволила доллару укрепиться по всем направлением, так и со стороны собственных данных. Согласно опубликованному отчету инфляционные ожидания были понижены до 2,5% от 2,8%. Таким образом, надежды на возможное скорое начало ужесточения монетарной политики снижаются.



Пара доллар/йена остается в районе достигнутых максимумов. Дополнительное давление на нее оказали данные по темпам роста экономики в 3 квартале. Показатель был пересмотрен до -1,9% кв/кв, что не только подтвердило рецессию в экономике, но и отразило, что ситуация остается более сложной. Поэтому не исключено, что Банк Японии будет вынужден пойти на дополнительные меры стимулирования.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс