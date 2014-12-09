Обзор и прогноз по рынку 09.12.2014

Начало новой недели прошло для доллара в позитивном ключе. Он продолжил рост по отношению к большинству противников. Но достижение евро, фунтом и йеной новых минимумов спровоцировало довольно широкомасштабный откат. Надо сказать, что у евро были и свои поводы для падения. Представитель ЕЦБ Новотны заявил о том, что покупки гособлигаций могут стать эффективным инструментом воздействия в случае, если экономика еврозоны продолжит демонстрировать признаки ослабления. Йена получила повод для снижения в виде пересмотренных на понижение данных по ВВП Японии за 3 квартал, что усиливает ожидания новых мер стимулирования.



Сегодня наиболее интересным отчетом может стать публикация данных по торговому балансу Германии. Экономика страны в довольно высокой степени ориентирована на экспорт, а дешевеющий евро мог оказать позитивное влияние на динамику этого показателя. Поэтому, если положительное сальдо расширится, пара может попытаться продолжить рост в район уровня 1,2370 и, далее, к 1,24. Тем более, что сегодня экономический календарь США на сегодняшний день пуст.



Фунт попытался закрепиться выше уровня сопротивления 1,5660, но не слишком удачно. Пройти этот барьер паре пока не удалось. Сегодня будут опубликованы данные по объемам промышленного производства. Если показатель продемонстрирует рост выше прогнозов, это станет дополнительным подтверждением того, что сектор чувствует себя достаточно уверенно и пара может попытаться пройти указанное сопротивление еще раз. В случае, если цены смогут закрепиться выше отметки 1,5660 можно будет ждать роста в район уровня 1,57.



Пара доллар/йена возвращается в район уровня поддержки 120,00. В целом, в таком движении нет ничего удивительного, поскольку пара в течение довольно длительного периода времени выглядела перекупленной и коррекция назревала давно. Сейчас для этого довольно благоприятный момент, так как в ближайшие пару дней США не публикуют значимой статистики. Отсутствие новых подтверждений достаточной силы экономики Штатов (для того, чтобы ФРС могла позволить себе пойти на ужесточение) может стать тем катализатором, который паре необходим для дальнейшего отката в район уровня 118,70.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс