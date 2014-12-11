Обзор и прогноз по рынку 11.12.2014

В среду доллар продолжил нести потери по отношению к основной «тройке». На фоне отсутствия катализаторов в виде фундаментальных данных трейдеры предпочли зафиксировать часть прибыли по позициям на покупку доллара, что и вызвало достаточно активные его распродажи. К этому также подтолкнул и тот факт, что на следующей неделе состоится очередное заседание FOMC. И, надо сказать, что особой агрессии от представителей комитета рынок не ждет, так как фраза о «длительном периоде» низких ставок прозвучала и, вполне возможно, она сохранится в сопроводительном заявлении. На фоне сложившейся динамики евро/доллар поднялся в район уровня 1,2460, а сегодня на азиатской сессии и вовсе попытался «пощупать» 1,25. Фунт/доллар закрепился выше отметки 1,57, а доллар/йена снизился к 117,40.



Сегодня евро, наконец, получит настоящие катализаторы в виде публикации итогов целевой программ tLTRO. Шансы на то, что спрос на кредиты, предоставляемые в рамках этой программы, будет достаточно велик, есть. И в этом случае вероятно снижение котировок пары евро/доллар к уровню 1,24 с дальнейшей целью на 1,2370. Дополнительным катализатором для движений могут стать и публикуемые сегодня данные из США по розничным продажам.



Фунт возвращается к поддержке на уровне 1,57. Сегодня Великобритания не публикует никаких интересных отчетов. Таким образом, динамика пары в большей степени будет обусловлена техническими факторами и внешними событиями. Основным отчетом, который может вызвать динамику пары, вероятно, также станет отчет по розничным продажам в США. И, если они окажутся достаточно сильными, пара может продолжить снижение в район уровня 1,5660.



Пара доллар/йена приостановила падение, консолидируясь в пределах диапазона 117,70 – 118,30. У йены поводов для роста нет, поскольку экономика страны остается в рецессии и со стороны Банка Японии ждут дополнительного стимулирования. К тому же, если сегодня данные из США отразят рост активности в потребительском секторе, а цифры по первичным обращениям за пособием по безработице отразят их снижение, доллар может получить новый импульс к росту.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс