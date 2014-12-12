Обзор и прогноз по рынку 12.12.2014

В четверг доллар смог реабилитироваться. Опубликованные данные по розничным продажам в США вышли выше прогнозов, что и оказало американской валюте поддержку. В результате пара евро/доллар снизилась к уровню 1,2370. Кстати, дополнительное давление на евро оказали данные по итогам аукциона по программе tLTRO. Спрос на кредиты оказался ниже прогнозов, что усилило ожидания запуска полномасштабного QE. В паре с йеной доллар вернулся к уровню сопротивления 119,40, которое и сдержало рост. И лишь фунт выбился из общей тенденции и даже на фоне достаточно сильной американской статистики демонстрировал рост, пользуясь отсутствием новых подтверждений того, что экономика страны прошла пик своего роста и может начать замедление.



Сегодня экономический календарь еврозоны не содержит ничего интересного кроме данных по промышленному производству в Е18, которые чаще всего не вызывают активного отклика у пары. Поэтому движения будут в большей степени обусловлены ранее сформированными настроениями. Во всяком случае, до публикации данных из США. Таким образом, не исключено, что после коррекции, которую пара демонстрирует утром, котировки возобновят снижение и еще раз протестируют поддержку на 1,2370, прорыв которой откроет путь дальше вниз к 1,23. Сильные американские отчеты могут только усугубить ситуацию.



Фунт сегодня может оказаться под влиянием американской статистики, так как собственный календарь пуст. Котировки пары закрепились выше уровня 1,57 и технически это позволяет ждать роста к отметке 1,5770. Однако, выше им подняться вряд ли удастся, если только данные по индексу цен производителей в США и отчет по потребительскому доверию от Университета Мичигана разочаруют. Тогда целью может стать отметка 1,58.



Пара доллар/йена снова вернулась к уровню 118,70. Тот факт, что даже сильные данные по розничным продажам не позволили паре развить более активное движение свидетельствует о некоторой ее перекуплености. А также о том, рынок опасается, что ФРС на ближайшем заседании 17 декабря будет недостаточно агрессивен и сохранит формулировку «длительный период времени» применительно к текущей ставке. Хотя сегодняшние отчеты все же могут вернуть веру в доллар, при условии, что они окажутся достаточно сильными.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс