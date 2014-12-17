Обзор и прогноз по рынку 17.12.2014

Во вторник отсутствие макроэкономической статистики помешало доллару. Американская валюта несла потери по отношению к большинству противников. Евро/доллар отметил максимум на 1,2569. Но у общеевропейской валюты были и свои поводы для оптимизма, поскольку опубликованная макростатистика порадовала. PMI и ZEW выросли выше ожиданий, отразив, что в крупнейшей экономике еврозоны все не так уж плохо. Фунт в рамках восходящего движения вернулся в район уровня сопротивления 1,5770. При этом даже слабоватая статистика по индексу потребительских цен не смогла оказать на пару давление. Это значит, что длительный период низких ставок в Великобритании уже заложен в цены. Доллар/йена отметила минимум на 115,55, но довольно быстро вернулась в район уровня 117,30.



Сегодня еврозона публикует данные по индексу потребительских цен. Признаки дальнейшего сокращения ценового давления могут оказать на евро краткосрочное давление, так как усилят ожидания того, что ЕЦБ все же запустит QE. Однако в дальнейшем влияние на динамику пары будут оказывать американские данные. В частности, наиболее сильный отклик можно получить после публикации решения ФРС по монетарной политике. Малейшие намеки на то, что регулятор может отложить сроки начала ее повышения, могут оказать на доллар повсеместное давление и на этом фоне евро/доллар может попытаться вернуться в район уровня 1,26.



У фунта сегодня будет достаточно собственных катализаторов. Во-первых, это данные по рынку труда. Сильные данные (в частности, сокращение числа безработных и рост заработных плат) будут оказывать британской валюте дополнительную поддержку и не исключено, что на этом фоне она попытается преодолеть сопротивление 1,5770 и продолжит движение в район уровня 1,58. Однако не стоит забывать и о публикации протокола последнего заседания МРС. Наиболее интересна расстановка сил в Комитете. Напомним, что ранее 2 его представителя голосовали за повышение ставки. Если они остались при своем мнении, это может оказать фунту дополнительную поддержку. В противном случае, разочарования не избежать и высока вероятность падения к 1,5660 с дальнейшей целью на 1,5620.



Пара доллар/йена сегодня будет находиться под влиянием сопроводительного заявления ФРС США. Динамика последних дней свидетельствует о перекупленности пары. Тем не менее, если ФРС будет достаточно агрессивен (а это не исключено, учитывая последние отчеты, в том числе и по занятости), у доллара может появиться повод для возобновления роста. В этом случае можно будет ждать возврата котировок в район уровня 119,00.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс