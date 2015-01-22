Обзор и прогноз по рынку 22.1.2015

Общеевропейская валюта целиком и полностью находится во власти ожиданий. Рынок следит за любыми намеками на возможные размеры программы количественного смягчения. Вчера именно слухи о сумме, на которую будут осуществляться покупки активов позволили евро отметить максимум на уровне 1,1679, от которого пара довольно быстро откатилась и к завершению дня подошла в районе отметки 1,16. Фунт был разочарован протоколом последнего заседания МРС. В Комитете снова воцарилось единодушие. 2 представителя МРС, ранее голосовавшие за начало повышения ставки присоединились к мнению большинства. Доллар/йена, не сумев преодолеть сопротивление 118,70, развил нисходящую фазу движения, отчасти спровоцированную решением Банка Японии, но к закрытию дня все же восстановил часть потерь, несмотря на смешанную статистику из Штатов.



Сегодня для евро знаковый день. ЕЦБ объявит решение по монетарной политике и рынок ждет, что регулятор все же запустит программу количественного смягчения. В этом, во многом рынок убедил ШНБ, который на прошлой неделе объявил об отмене привязки франка к евро. Но все будет зависеть от той суммы, которую ЕЦБ озвучит. Если она будет меньше 500 млрд евро, пара может даже возобновить рост, нацеливаясь на движение выше уровня 1,17, поскольку сам факт запуска количественного смягчения уже заложен в цены. Регулятор должен удивить масштабами программы, чтобы евро продолжил снижение. И, если это произойдет, пар может двинуться к поддержке 1,14.



Фунт сегодня собственных катализаторов не получит. Тем не менее, если ЕЦБ сделает все, как ждет того рынок, евро может попасть под давление, что спровоцирует укрепление британской валюты в кроссе с евро, что может быть с легкостью спроецировано и на пару GBPUSD. Поэтому исключать полностью восходящей коррекции по паре не стоит, даже, несмотря на то, что МРС в ближайшее время точно не станет начинать ужесточение монетарной политики.



Доллар/йена будет следить за еженедельными данными по числу обращений за пособием по безработице в США. Состояние рынка труда по-прежнему является одним из краеугольных камней в оценке состояния экономии Штатов Федрезервом. И при условии, что он продолжит рост, регулятор все же может рассматривать варианты начала повышения ставки уже в апреле. Сильные данные могут спровоцировать возврат котировок пары к уровню 118,70 с дальнейшей целью на 119,00 в случае его прорыва.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс