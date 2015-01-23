Обзор и прогноз по рынку 23.01.2015

Опубликованное в четверг решение ЕЦБ о запуске полномасштабной программы количественного стимулирования явно произвело на рынок впечатление. Это неудивительно, поскольку регулятор поразил всех размерами программы покупки активов. Уже начиная с марта ЕЦБ будет осуществлять покупки суверенных облигаций в сумме 60 млрд евро в месяц. Программа продлится до тех пор, пока не стабилизируется ситуация с инфляцией. На этом фоне евро снизился к уровнями 2003 года. Котировки отметили минимум на 1,1315. Вслед за свои европейским коллегой потери понес и британский фунт. Пара упала ниже уровня 1,50, отметив локальный минимум на 1,4971. Доллар/йена снова вернулась к уровню сопротивления 118,70. На текущий момент настрой ФРС среди основных Центробанков мира выглядит наиболее агрессивным, что и поддерживает доллар в паре с японской валютой.



Решение ЕЦБ задало тон для движения евро в среднесрочной перспективе. Вероятно, пара продолжит снижаться, учитывая усилившуюся разницу в настроениях ФРС и еропейского регулятора. Сегодня же у евро может появиться шанс на краткосрочную восходящую коррекцию. Будут опубликованы данные по индексу деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг Германии, Франции и Е19. При условии, что отчеты превысят ожидания, отражая улучшение ситуации в данных секторах экономики, пара евро/доллар может попытаться развить откат к отметке 1,1460.



Великобритания сегодня публикует данные по розничной торговле. Прогноз по показателю не слишком оптимистичный. Ожидается, что он отразит снижение потребления и в очередной раз подтвердит, что экономика Великобритании свой пик прошла во 2 квартале. Если цифры и в самом деле разочаруют, пара фунт/доллар может продолжить нисходящее движение, тем более, что котировки уже закрепились ниже психологической поддержки 1,50. Целью снижения после прорыва 1,4970/60 может стать отметка 1,49.



Доллар/йена застряла в диапазоне 117,30 – 118,70. Без дополнительных катализаторов она, скорее всего, и продолжит в нем удерживаться в ближайший день. А катализаторов на текущий момент пока не предвидится. Сегодня США не публикуют интересной статистики, поэтому движения в большей степени могут быть обусловлены техническими факторами. Хотя в перспективе все же возможно возобновление роста, особенно при условии, что ФРС будет намекать на возможности скорого повышения ставки.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс.