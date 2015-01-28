Обзор и прогноз по рынку 28.1.2015

Во вторник опубликованная американская статистика внесла свои коррективы в динамику основных валютных пар. Данные по заказам на товары длительного пользования в США вышли существенно ниже ожиданий. Показатель вместо рост на 0,6% продемонстрировал снижение на 3,4%. Все это усилило опасения, что ФРС США и в самом деле не станет торопиться с повышением ставки. И вышедшие чуть позднее данные по потребительскому доверию, которое в очередной раз достигло многолетних максимумов (102,9), и отчет по продажам нового жилья не смогли существенно изменить ситуацию. В результате евро/доллар завершила день неподалеку от сопротивления 1,14. Фунт, несмотря на недостаточно сильные данные по темпам роста британской экономики, к завершению дня подошел на отметке 1.5195. Доллар/йена удержалась в пределах диапазона 117,30 – 118,70, упав к нижней его границе.



Сегодня еврозона снова не публикует интересной статистики. Но тишина в европейских новостях может быть с лихвой отыграна вечером, когда ФРС объявит решение. Если Джанет Йеллен будет достаточно мягкой в своих высказываниях и даст понять, что достаточно низкий уровень инфляции является пока препятствием для начала ужесточения монетарной политики, доллар может продемонстрировать довольно внушительное ослабление по всему спектру рынка. На этом фоне евро вполне может попытаться продолжить коррекцию с целями на 1,1460 и 1,1550.



Воспользоваться слабостью доллара сегодня может и британский фунт. Стоит отметить, что Великобритания также не публикует значимой макростатистики. Несмотря на то, что темпы роста экономики в 4 квартале оказались ниже ожиданий, в целом, 2014 год страна завершила с неплохими результатами, а некоторое замедление уже отыграно рынком. Поэтому фунту для того, чтобы развить достаточно уверенный рост просто нужен толчок из вне.



Доллар/йена пока не смогла преодолеть нижнюю границу диапазона 117,30 – 118,70. Тем не менее, мягкий настрой ФРС в краткосрочной перспективе может протолкнуть пару ниже этого уровня поддержки. Ближайшей целью снижения, вероятно, станет отметка 116,70 и, далее, 116,00. Для более сильного падения оснований нет, поскольку экономика США выглядит куда стабильней японской, что позволяет ждать со стороны Банка Японии дополнительных мер стимулирования, хотя пока сроки этого шага неопределенны.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс