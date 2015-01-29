Обзор и прогноз по рынку 29.1.2015

ФРС своими двусмысленными комментариями явно разочаровал рынок. С одной стороны, регулятор признал, что сейчас торопиться с повышением ставки не стоит. Но с другой, тут же заметил, что текущая ситуация не исключает полностью вероятность того, что ужесточение может быть рассмотрено в обозримом будущем. И именно тот факт, что регулятор все же полностью не отказался от идеи провести повышение ставки в скором времени и оказал доллару поддержку. В результате, пара евро/доллар вернулась ниже уровня 1,13. Фунт/доллар также попал под давление и завершил день в районе уровня 1,5130. И только в паре с йеной доллар немного ослаб, снизившись к уровню 117,30, который в течение довольно длительного времени выступает поддержкой, сдерживающей дальнейшее падение. То же самое произошло и на этот раз.



Сегодня у евро появятся собственные катализаторы. Будут опубликованы данные по рынку труда Германии. Ожидается, что сокращение числа безработных замедлится. И, если замедление будет более сильным, чем ожидается, евро может оказаться под давлением, продолжая снижение в район уровня 1,12. Также не стоит исключать из поля зрения и отчет по индексу потребительских цен. Конечно, ЕЦБ объявил о запуске программы количественного смягчения.. Но до тех пор, пока появятся первые результаты от ее проведения, любые признаки дальнейшего ослабления ценового давления вполне могут оказывать на евро дополнительное давление.



Календарь Великобритании на сегодняшний день не содержит ничего интересного. Поэтому пара будет оставаться под влиянием внешних факторов. При этом, если принять во внимание, что в экономике страны все неплохо, можно предполагать возобновление роста в краткосрочной перспективе, как только улягутся страсти по поводу того, что ФРС не исключил полностью возможность ужесточения, даже несмотря на то, что многие Центробанки пошли на смягчение монетарной политики.



Доллар/йена так и не получила катализаторов для выхода за пределы диапазона 117,30 – 118,70. Из отчетов, публикуемых США сегодня внимания заслуживают лишь еженедельные данные по числу обращений за пособием по безработице. При условии, что показатель снова опустится ниже отметки 300 000, не исключено, что доллар испытает прилив оптимизма и снова нацелится на тестирование верхней границе установившегося диапазона, поскольку состояние рынка труда является одним из важных для ФРС индикаторов состояния экономики.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс